 »  Mall Group chce do dvou let postavit distribuční centrum ve Slovinsku

Karel Wolf

Chorvatsko se Slovinskem patří, co se týče tržeb, k nejrychleji rostoucímu zahraničnímu byznysu Mall Group, skupina proto v regionu plánuje do dvou let postavit své druhé distribuční centrum, to bude vedle zmíněných dvou zemí obsluhovat také Maďarsko.

Na Slovinsko skupina vstoupila v roce 2012 prostřednictvím akvizice Mimovrste.com a díky rozšíření původního sortimentu o non-elektro oblasti si vybudovala pozici jedničky na online trhu. Podle předběžných výsledků ve fiskálním roce, končícím k 31. 3. 2018, tu tržby nákupní galerie vzrostly o pětinu (22 %) a ambice pro následující období dosahují třetinového růstu.

Na chorvatském trhu je Mall Group relativním nováčkem (vstoupila na trh v roce 2016), ale zatím se jí daří místní tržby každoročně násobit (letošní nárůst tržeb je přes 61,1 %). Region z ČR povede Jitka Dvořáková, která zároveň zůstane jednatelkou a CEO speciálky CZC.cz.

„Jde o mladé trhy čítající dohromady přes šest milionů obyvatel a dlouhodobě se nám zde daří, proto jim chceme věnovat maximální podporu. Lidé jsou zde otevření novým službám v on-line nakupování, a proto je zde prostor pro oslovení nových zákazníků a získávání jejich loajality,“ komentuje Dušan Zábrodský, zodpovědný za zahraniční pobočky v MALL Group.

Přes opticky lichotivě působící růsty tržeb na poměrně mladém trhu zůstává otázkou, zdali je společnost v regionu také zisková. V České republice sice internetový prodejce také stále dosahuje mírného růstu tržeb (v jednotkách procent), ale zároveň dlouhodobě bojuje s poměrně velkou ztrátou (ta dělala při poslední zveřejněné účetní uzávěrce 213,6 milionu korun).