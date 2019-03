 »  Mark Zuckerberg chce z WhatsApp a Messengeru mít šifrovanou komunikační službu

David Slížek

Před lety nalákal uživatele na co nejotevřenější sdílení všeho všem, teď naopak láka na soukromé, šifrované konverzace a zprávy, které se po čase samy smažou. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg v obsáhlém textu popsal svou aktuální vizi, jakým směrem se aplikace z jeho impéria mají v budoucnu vyvíjet.

V článku slibuje, že na základě WhatsApp, Messengeru a Instagramu vytvoří novou komunikační platformu, které bude klást důraz na soukromí uživatelů. Má nabídnout end-to-end šifrování obsahu vzkazů (už ale ne metadat, která jsou s komunikací spojena) a umožnit tak lidem bez obav komunikovat mezi sebou navzájem, nebo přes platformu třeba platit za zboží.

Slibuje také, že aplikace nebudou ukládat data uživatelů déle, než bude nezbytné. „Zprávy by se například mohly po měsíci nebo roce samy mazat,“ popisuje princip známý třeba z aplikace Snapchat, který uživatelům dává falešnou představu, že si smazané zprávy nemůže nikdo uložit.

Mark Zuckerberg také píše o plánovaném větším propojení jednotlivých komunikačních aplikací mezi sebou navzájem a také například s SMS zprávami (a novým RCS standardem). Uživatelům by to mělo přinést možnost posílat zprávy napříč celým ekosystémem, Facebooku pak propojená data o jejich chování. Mimochodem – proti této praxi se v únoru vyslovil německý antimonopolní úřad – viz Facebook nesmí bez souhlasu propojovat data o uživatelích, rozhodl německý úřad.

Šéf Facebooku si podle svého textu od nového přístupu slibuje to, že by mohl nad novou platformou stavět služby pro placení a provádění dalších finančních transakcí a nabízet ji firmám pro vytváření dalších služeb založených na soukromé komunikaci.