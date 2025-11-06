Lupa.cz  »  Mateřská firma CNN a HBO čelí zvýšenému tlaku na převzetí

Mateřská firma CNN a HBO čelí zvýšenému tlaku na převzetí

Filip Rožánek
Dnes
Superman Autor: Warner Bros. Pictures
Nová verze Supermana z roku 2025 se stala kasovním trhákem

Americká mediální společnost Warner Bros. Discovery chce do konce roku rozhodnout, jestli přistoupí na prodej celé firmy či jednotlivých částí. Majitel CNN nebo streamovací služby HBO Max je pod silným tlakem konkurenční společnosti Paramount Skydance. Vedení Warnerů už odmítlo tři její nabídky na úplné převzetí, informovala stanice CNBC.

Paramount nyní zvažuje možnost nepřátelského převzetí, tedy obrátit se s nabídkou přímo na akcionáře, pokud vedení firmy bude s rozhodnutím otálet nebo se přikloní k jiné variantě. Společnost Warner Bros. Discovery se podle médií snažila přimět Paramount k podpisu dohody o mlčenlivosti, která by nepřátelské nabídce zabránila, ten to však odmítl, aby si ponechal otevřené možnosti. 

Na trhu jsou i jiní zájemci, například Comcast a Netflix. Podle CNBC se však zajímají jen o nejatraktivnější části firmy, což jsou filmová studia a streaming. Paramount chce koupit všechno a poslal představenstvu dopis, v němž argumentuje, že jeho nabídka 23,5 dolaru za akcii je pro akcionáře výrazně výhodnější než původní plán na rozdělení společnosti.

Warner Bros. Discovery ve čtvrtek zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí. Celkové tržby meziročně klesly o šest procent, což firma přičítá tomu, že není olympijský rok. Po očištění vlivu olympiády by tržby zůstaly stabilní. Vynikající čtvrtletí mají za sebou filmová studia, jimž pomohl kasovní úspěch filmů Superman, V zajetí démonů: Poslední rituály a Hodina zmizení. 

Počet předplatitelů streamovacích služeb včetně HBO Max se zvýšil o 2,3 milionu, takže celkově jich má už 128 milionů. Na začátku příštího roku navíc začne fungovat německá, italská nebo britská verze HBO Max, počet platících uživatelů tedy ještě poroste. Tato divize také v meziročním srovnání výrazně zlepšila svou ziskovost. Její hospodaření skončilo v plusu 345 milionů dolarů. 

Naopak divize tradičních lineárních televizí zaznamenala meziroční pokles tržeb o 22 %. Firma to také částečně přičítá absenci olympijských přenosů na sportovních kanálech, loni navíc bylo velmi sledované předvolební vysílání.

