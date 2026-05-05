Ministr Šťastný jednal s vedením ČT a Českého rozhlasu o sportovním vysílání

Budoucnost sportovního vysílání a chystané změny ve financování veřejnoprávních médií přivedly v pondělí k jednomu stolu generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a ministra Borise Šťastného. Jednání se účastnil také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Vedení televize na schůzce argumentovalo nakoupenými vysílacími právy pro nadcházejících pět let i prostorem, který tradičně věnuje menšinovým sportům.
Právě specializovaný sportovní kanál bývá často zmiňován v souvislosti s hledáním možných úspor v České televizi. Ministr Boris Šťastný na sociální síti X debatu zhodnotil jako „přátelskou a konstruktivní“.
Televizním i rozhlasovým manažerům zopakoval postoj koaliční rady ke změně způsobu financování. Zároveň však k fotografii z jednání dodal: „Kontinuita kvalitního sportovního zpravodajství a sportovního vysílání v médiích veřejné služby je pro mne jasnou prioritou.“ Ministr je zároveň předsedou poslaneckého klubu Motoristů.
„Mým jednoznačným cílem je zachovat silnou, důvěryhodnou a profesionální Českou televizi, která bude i nadále plnit svou roli, mimo jiné i pro divačky a diváky ČT sport,“ dodal ke schůzce Hynek Chudárek na profesní sociální síti LinkedIn.