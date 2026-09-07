Mobilní volání přes Starlink míří do Maďarska, 4iG Group uzavřela dohodu se SpaceX

Satelitní mobilní služby americké firmy SpaceX míří na jihovýchod Evropy. V následujících letech se jich mají dočkat uživatelé v Maďarsku, Albánii, Černé Hoře a Severní Makedonii. Uzavření dohody se Starlinkem oznámila maďarská telekomunikační skupina 4iG Group.
Operátor má na začátku využívat satelitní služby první generace (Direct to Cell), využitelné spíše pro posílání textových zpráv či pomalejší datové přenosy. Do budoucna počítá i s technologií V2, která má fungovat v pásmu 2 GHz a má podle americké firmy poskytovat služby srovnatelné se současnými pozemskými 5G sítěmi, včetně hlasového volání.
V Evropě plánuje V2 služby Starlinku nasadit německý operátor Deutsche Telekom. Vzhledem k tomu, že jde o mateřskou firmu tuzemského T-Mobilu, měli by se mobilních satelitních služeb někdy v roce 2028 dočkat i čeští zákazníci.
Konkurenční Vodafone se pro změnu dohodl na spolupráci s americkým Amazonem, který připravuje spuštění své satelitní sítě Leo. Komerční start služby, který mel proběhnout v polovině letošního roku, ale nabírá zpoždění.
Evropská komise letos v červnu představila návrh pravidel na rozdělení pásma 2 GHz, které má být využíváno právě k satelitní komunikaci přes mobilní telefony. Návrh se snaží omezit potenciální vliv mimoevropských hráčů a omezuje šířku pásma, kterou mohou v EU využívat. Regulace zatím prošla připomínkovým řízením a má před sebou ještě finální schvalování.