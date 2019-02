 »  Možná kompromitace portálu technické podpory Flowmon Networks

Danny

U portálu technické podpory brněnské společnosti Flowmon Networks dodávající produkty pro monitorování provozu v sítích a další bezpečnostní produkty došlo k pokusu o jeho kompromitaci.

Společnost o incidentu informovala prostřednictvím e-mailu přímo adresovaného uživatelům tohoto portálu v pátek 1. 2. 2019: „We identified an unknown party's attempt to breach the Flowmon's support portal yesterday.“

Portál technické podpory je v těchto chvílích odstavený a není dostupný. Na webových stránkách Flowmon Networks ani na sociálních sítích není žádná bližší informace k tomuto incidentu.

Dle neoficiálně dostupných informací byla uživatelská hesla na portálu ukládána stále pomocí zastaralé, nevyhovující a snadno prolomitelné hash funkce MD5. Uživatelé portálu Flowmon Networks by měli prevenitvně překontrolovat, zda hesla pro tento portál nepoužívali i pro jiné služby a případně provést jejich změnu.