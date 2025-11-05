Lupa.cz  »  Na Česko útočí kurdská hackerská skupina. Cílí na země nepřátelské k muslimským komunitám

Na Česko útočí kurdská hackerská skupina. Cílí na země nepřátelské k muslimským komunitám

Jan Sedlák
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Hezi Rash Autor: Check Point

Na Českou republiku provedla kybernetické útoky kurdská nacionalistická hacktivistická skupina označovaná jako Hezi Rash (v kurdštině “černá síla”). Ta se podle analýzy společnosti Check Point zaměřuje na země, které vnímá jako nepřátelské vůči kurdským nebo muslimským komunitám. Nejčastějšími cíly jsou Japonsko, Izrael, Turecko, Německo, Írán a Irák, od srpna do začátku října nicméně směřovaly minimálně čtyři útoky typu DDoS také na Česko.

“Kampaně jsou ideologicky motivované a z pohledu skupiny Hezi Rash reagují na jakékoli potenciální urážky kurdské identity nebo muslimské důstojnosti. Cílem většiny útoků jsou dočasné výpadky webových stránek, zatím nebyla pozorována snaha o nějaké sofistikované zneužití. Hezi Rash je příkladem moderní hacktivistické hrozby: ideologicky motivované, technicky vyspělé, aktivně komunikující a spolupracující. I když její útoky zatím nemohou konkurovat velkým kyberzločineckým syndikátům, vzhledem k nebezpečným aliancím a rychlému růstu je nutné ji pečlivě sledovat,” shrnul Check Point.

Tým External Risk Management v Check Pointu od srpna do října zaregistroval zhruba 350 útoků DDoS skupiny Hezi Rash. Některé mohly být koordinované s jinými skupinami, nicméně ve srovnání s jinými hacktivistickými skupina je to vysoký počet.

“Hezi Rash nezveřejňuje podrobnosti o své útočné infrastruktuře, ale indicie naznačují, že může využívat nástroje a služby větších a známějších hackerských skupin. Podle všeho k útokům využívá například DaaS (DDoS-as-a-service) platformu EliteStress skupiny Keymous+, botnet proruské skupiny Killnet a sady nástrojů Project DDoSia a Abyssal DDoS v3 skupin NoName057(16) a Mr. Hamza. Například proruská skupina NoName057(16) je známá svými častými hacktivistickými útoky na Českou republiku,” doplnil Check Point.

Hezi Rash dělá s dalšími komunita a komunikuje na Telegramu, TikToku, YouTube a X. Přes internet šíří hlavně propagandu a koordinuje akce. Celý report o Hezi Rash nejdete tady.

“Skupina se označuje jako digitální kolektiv, který brání kurdskou společnost před kybernetickými hrozbami. Kombinuje nacionalismus, náboženství a aktivismus a často reaguje na symbolické provokace. Když v jednom japonském anime byla hořící kurdská vlajka, skupina se pomocí DDoS útoků zaměřila na platformy související s japonským anime,” nastínil Jiří Kohout, bezpečnostní architekt Check Pointu.

Lambo, hádky a výhrůžky vraždou. Rozbití gangu LockBit poodkrylo temný svět ruského hackerského podsvětí Přečtěte si také:

Lambo, hádky a výhrůžky vraždou. Rozbití gangu LockBit poodkrylo temný svět ruského hackerského podsvětí

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Roboti už jdou, už tady jsou…

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).