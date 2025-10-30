Lupa.cz  »  Na CNN Prima News se poprvé objeví virtuální moderátorka

Na CNN Prima News se poprvé objeví virtuální moderátorka

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Virtuální moderátorka CNN Prima News Autor: CNN Prima News

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News ve svém vysílání poprvé využije virtuální moderátorku. Postava vytvořená umělou inteligencí, která dostala jméno Nora, se objeví v novém videopodcastu AI News. 

Tento magazín o umělé inteligenci bude mít premiéru v sobotu 1. listopadu ve 14:40 hod. Stanice jej připravuje ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností Ydeal. 

Podle tiskové zprávy bude mít Nora v pořadu specifickou roli. Zaměří se na praktické ukázky a návody, jak efektivně využívat AI nástroje, například pomocí optimalizace dotazů (promptů). 

Hlavní moderátorkou pořadu, která diváky provede aktualitami ze světa AI, bude Laura Doubková. Součástí vysílání budou také rozhovory s odborníky, které povedou Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai a ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. 

Ptáte se umělé inteligence na aktuální události? Pozor na Gemini, varuje studie Přečtěte si také:

Ptáte se umělé inteligence na aktuální události? Pozor na Gemini, varuje studie

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

AI není krátkodobý výstřelek

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).