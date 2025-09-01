Lupa.cz  »  Na Skylinku budou do konce září volně dostupné AMC, Sport1 a Epic Drama

Na Skylinku budou do konce září volně dostupné AMC, Sport1 a Epic Drama

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Seriál stanice AMC The Walking Dead: Daryl Dixon Autor: AMC
Seriál The Walking Dead: Daryl Dixon

Všichni klienti Skylinku a FreeSatu budou mít od úterý 2. září do úterý 30. září volně přístupné stanice AMC, Sport1 a Epic Drama, a to bez ohledu na předplacený tarif. 

Plnohodnotně tuto nabídku využijí zákazníci satelitních služeb. V internetové televizi Skylink Live TV jsou totiž dostupné stanice AMC a Sport1, z produkce Epic Drama jsou k dispozici jen vybrané pořady.

Stanice AMC uvede 8. září třetí řadu seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon, už několikátého příběhu odvozeného z hlavní série Živí mrtví. Děj se odehrává ve Španělsku, odkud se hlavní hrdinové snaží najít cestu zpátky domů. Místo toho, aby se k domovu přibližovali, se však vzdalují. Dostanou se do ještě vzdálenějších míst, kde v postapokalyptickém světě čelí novým hrozbám.

Na kanálu Sport1 už 13. září změří týmy Juventusu a Interu Milán síly ve třetím kole Serie A. Přímé přenosy vybraných zápasů Evropské ligy startují 24. září. Kromě toho program vysílá třeba slovenskou hokejovou extraligu.

Každé úterý se na obrazovkách stanice Epic Drama ukáže rodina Hardacreových. Poté, co po nehodě přijdou její členové o práci a jsou na mizině, přijdou s radikálním podnikatelským nápadem a brzy zbohatnou tak, jak nikoho z nich ani v těch nejdivočejších snech nenapadlo. Přestěhují se ze špinavého rybářského přístavu do rozlehlého venkovského sídla a jsou katapultováni do světa vyšších vrstev.

Technické parametry pro naladění stanic:

Program AMC Sport1 Epic Drama
Pozice ve FastScanu 46 106 40
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 934 MHz 12 012 MHz 11 934 MHz
Polarizace vertikální vertikální vertikální
FEC ¾ ¾ ¾
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON ON
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).