Na televizním vysílači Lysá hora probíhá údržba

Technici Českých radiokomunikací pracují od 6 hodin ráno na televizním vysílači Lysá hora. S údržbou je spojena výluka DVB-T2 vysílání České televize i komerčních stanic. Provoz vysílače by se měl vrátit do normálu odpoledne, výluka je plánována do 15 hodin.

Na vysílači bude zkontrolována energetika, revizí projdou anténní systémy a vysílací technologie. Údržbová přestávka se dotkne Multiplexu 21 České televize (26. kanál), Multiplexu 22 (28. kanál) a Multiplexu 23 (31. kanál).

78 metrů vysoký vysílač v Moravskoslezských Beskydech šíří televizní signál od roku 1980. Pokrývá především Moravskoslezský kraj, ale jeho signál je možné zachytit i v dalších regionech.