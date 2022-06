Na VUT vyvinuli zařízení, které hloupý elektroměr naučí komunikovat na dálku

Autor: FEKT VUT

Technici z Ústavu telekomunikací FEKT VUT vyvinuli komunikační jednotku, pomocí které lze z tradičního elektroměru udělat zařízení schopné komunikovat na dálku. Z “hloupého” elektroměru tak má jít udělat “chytrý”. Přídavný modul komunikuje přes sítě internetu věcí NB-IoT a LTE Cat-M1.

“Komunikační jednotka naplňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost podle přílohy k vyhlášce o měření elektřiny a eliminuje možnosti kybernetických útoků. Stejně tak experti na kyberbezpečnost a chytrá zařízení z VUT vypracovali postup, pomocí kterého dokážou u nových elektroměrů výrobců z různých zemí zjistit, zda jsou tato chytrá zařízení dostatečně zabezpečena a distributoři elektřiny je proto můžou bez obav zapojit do své sítě. Spolu s Masarykovou univerzitou a EG.D. nyní Ústav telekomunikací FEKT VUT v rámci Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost připravuje certifikační schéma pro certifikaci kybernetické bezpečnosti chytrých elektroměrů,” uvádí univerzita.

Distributoři elektřiny musí do roku 2027 nainstalovat právě chytré elektroměry, a to všem zákazníkům, jejichž roční spotřeba přesahuje 6 MWh. V Česku to má být kolem milionu nových zařízení.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost před pár dny varoval před chytrými elektroměry z nedůvěryhodných zemí, mimo jiné tedy míří zejména na Čínu. Varování přichází ještě předtím, než ČEZ a spol. vypíší tendry za miliardy.