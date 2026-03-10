Lupa.cz  »  Nabušený český router Turris se nově prodává také ve verzi bez Wi-Fi

Nabušený český router Turris se nově prodává také ve verzi bez Wi-Fi

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Turris Omnia NG Wired Autor: CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC posílá do prodeje další český router z rodiny Turris. Jde o zařízení Turris Omnia NG Wired, což je 10Gb router určený pro komunikaci skrze kabely, nikoliv Wi-Fi. Verze Wired doplňuje loni v listopadu vydaný model Omnia NG, která obsahuje i Wi-Fi.

Součástí Omnie NG Wired je čtyřjádrový procesor Qualcomm IPQ9574 s frekvencí 2,2 GHz (ARMv8). Dále jsou k dispozici 2 GB RAM, displej o rozlišení 240 × 240 pixelů, interní úložiště eMMC o velikosti 8 GB, dva 10Gb porty SFP+ (WAN a LAN) a čtyři 2,5Gb porty RJ45. Úložiště lze rozšířit o NVMe disk. Dále lze v budoucnu přidat 5G modul a skrze upgrade kit také Wi-Fi 6 či Wi-Fi 7.

I tato Omnia je postavena na systému OpenWRT a nabízí dlouhodoletou podporu a volnost pro uživatele. Zařízení se z velké části produkuje v České republice.

Novinku lze koupit u několika prodejců, jde o VanCo, Smarty, i4wifi, Discomp, Alternetivo a Allegro. Cena činí 11 590 korun. Omnia NG s podporou Wi-Fi stojí 12 705 korun.

Takto vypadá Turris Omnia NG (ne verze Wired):

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).