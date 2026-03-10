Nabušený český router Turris se nově prodává také ve verzi bez Wi-Fi

Sdružení CZ.NIC posílá do prodeje další český router z rodiny Turris. Jde o zařízení Turris Omnia NG Wired, což je 10Gb router určený pro komunikaci skrze kabely, nikoliv Wi-Fi. Verze Wired doplňuje loni v listopadu vydaný model Omnia NG, která obsahuje i Wi-Fi.
Součástí Omnie NG Wired je čtyřjádrový procesor Qualcomm IPQ9574 s frekvencí 2,2 GHz (ARMv8). Dále jsou k dispozici 2 GB RAM, displej o rozlišení 240 × 240 pixelů, interní úložiště eMMC o velikosti 8 GB, dva 10Gb porty SFP+ (WAN a LAN) a čtyři 2,5Gb porty RJ45. Úložiště lze rozšířit o NVMe disk. Dále lze v budoucnu přidat 5G modul a skrze upgrade kit také Wi-Fi 6 či Wi-Fi 7.
I tato Omnia je postavena na systému OpenWRT a nabízí dlouhodoletou podporu a volnost pro uživatele. Zařízení se z velké části produkuje v České republice.
Novinku lze koupit u několika prodejců, jde o VanCo, Smarty, i4wifi, Discomp, Alternetivo a Allegro. Cena činí 11 590 korun. Omnia NG s podporou Wi-Fi stojí 12 705 korun.
Takto vypadá Turris Omnia NG (ne verze Wired):