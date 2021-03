Národní plán obnovy počítá s 34 miliardami na digitalizaci, zahrnuje ale i peníze na kulturu

Na takzvanou digitální transformaci by v Česku mohlo jít až 34,109 miliardy korun. Počítá s tím aspoň pracovní verze Národního plánu obnovy, který bude čerpat peníze z Evropské unie na obnovení hospodářství po covidu (Recovery and Resilience Facility, RRF). Návrh bude do konce dubna předložen Evropské komisi.

Celková alokace peněz operuje s částkou kolem 172 miliard korun, další peníze půjde získat ve formě půjček. Digitální sekce se na celkovém objemu podílí 18 procenty, což je nejvíce za fyzickou infrastrukturou (42 procent) a vzdělávání a trhem práce (22 procent).

Digitální transformace má mít podle plánu sedm oblastí: digitální služby občanům a firmám, digitální systémy státní správy, digitální vysokorychlostní sítě, digitální ekonomika a společnost, inovativní startupy a nové technologie, digitální transformace podniků, rozvoj kulturního a kreativního sektoru a zrychlení a digitalizace stavebního řízení.

Při bližším pohledu je ale zřejmé, že ne všechny peníze z pilíře Digitální transformace mají jít skutečně na digitalizaci. Je do něj zařazena například i část (komponenta) Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, která ovšem nemá s digitalizací v podstatě nic společného a má spíše přinést peníze do kulturního sektoru zasaženého epidemií covid-19. V rámci NPO na ni má jít 7,340 miliardy Kč.

Kompletní text pracovní verze (k 25. březnu) s trochu více podrobnostmi zveřejnilo ministerstvo průmyslu na speciálním webu.