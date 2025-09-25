Národní superpočítačové centrum kvůli žravým grafickým kartám začne chladit kapalinou

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě se chystá modernizovat systém chlazení. Souvisí to s rostoucími požadavky grafických karet (AI čipů), které se nasazují do superpočítačů, respektive výkonných serverových klastrů.
V Ostravě se chystají upgradovat současné chlazení pomocí vzduchu na chlazení skrze kapalinu, půjde o takzvaný direct liquid cooling. Díky tomu bude možné v budoucnu v datovém sále nasadit nejmodernější AI čipy, jako například generaci Nvidia Blackwell.
IT4Innovations vypsalo veřejnou zakázku za necelých 120 milionů korun. “Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacit datového centra spočívající zejména v instalacích zdrojů chladu, posílení a úpravě stávajícího systému elektroinstalace, realizaci stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb,” stojí ve shrnutí. K dispozici je zadávací dokumentace.
Ředitel IT4Innovations Vít Vondrák pro Lupu uvedl, že současné chlazení už nebude dostačující a že odpovídá historickým požadavkům (centrum se rozjelo v roce 2013).
V Ostravě nyní provozují dva hlavní superpočítače a nově také kvantový stroj. Na příští rok se chystá pořízení nového stroje za zhruba 250 milionů korun, měl by mít řádově stovky nejnovějších AI čipů. IT4Innovations se dále uchází o evropskou AI factory za 40 milionů eur, skoro miliardu korun. Ta by mohla obsahovat kolem 700 karet nejnovější generace.