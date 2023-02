Naše delegace na Tchaj-wanu bude domlouvat založení českého centra pro vývoj čipů

Autor: Jan Sedlák

Delegace, která se pod vedením šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) na konci března vydá na Tchaj-wan, chce udělat další v krok v založení tchajwanského centra na návrh čipů v Česku.





Tchaj-wan má plány na založení takového centra, sám by do něj mohl investovat vyšší stovky milionů korun. Aktuálně se vedou debaty o tom, jak by takové centrum mělo vypadat a pod koho by spadalo. Aktivní je sdružení ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity.





Do debaty promlouvají i společnosti, které už u nás podobná vývojová centra mají. Bojí se toho, že jim tchajwanská aktivita odláká již tak nedostatečný počet odborníků.

“Výjezdu na Tchaj-wan se zúčastní i má náměstkyně Jana Havlíková. Naším cílem je vznik vývojového centra na čipy, se kterým je nám Tchaj-wan ochoten pomoci. K zajištění personálních kapacit centra pomohou tchajwanská pobytová stipendia pro doktorandy,” uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09).

O stipendiích pro české studenty kolem polovodičů jsme informovali. Program pro magisterské a doktorandské studenty skrze pět univerzit platí tchajwanská vláda. Aktuálně je akce k dispozici pro desítky českých studentů.

Náměstkyně Havlíková z týmu ministryně Langšádlové také pracuje na zahrnutí čipů do zákona o investičních pobídkách. Stejný tým rovněž rozjel čipový klastr, který má sdružovat čipové firmy a organizace. CzechInvest už začal registrovat zájem prvních potenciálních zahraničních investorů. První valná hromada klastru proběhne na jaře.

Tchaj-wan i díky dobrým politickým vztahům rozšiřuje s Českem technologickou spolupráci. Státní fond Taiwania Capital má na startupové investice v našem regionu miliardy korun. Nedávno vložil peníze do první firmy.