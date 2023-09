Neakceptováno a neakceptováno. NÚKIB rozeslal 600 stran vypořádání připomínek ke kyberzákonu

Autor: NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v rámci mezirezortního připomínkového řízení rozeslal vypořádání mnoha podnětů, které úřadu poslal soukromý i veřejný sektor. Tabulka vypořádání má více než šest set stránek. Celý dokument si můžete stáhnout u nás na Lupě.





Dle předběžné analýzy lze říci, že NÚKIB řadu připomínek neakceptoval, zejména ty od operátorů a soukromého sektoru. Naopak byla zrušena vyhláška o kritériích rizikovosti dodavatelů. Detailnější přehled přineseme v budoucnu.





NÚKIB nyní bude absolvovat schůzky s jednotlivými připomínkovými místy jako jsou ministerstva, úřady nebo operátoři a svazy. Schůzky s Hospodářskou komorou, Asociací provozovatelů mobilních sítí a dalšími mají podle informací Lupy proběhnout někdy od 20. do 27. září.

Návrh nového zákona následně musí projít přes legislativní radu vlády a samotnou vládu. Až pak může zamířit do sněmovny.

Chystaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti do českého prostředí implementuje evropskou legislativu NIS2 a také mechanismus posuzování rizikových dodavatelů. NÚKIB by tak mohl získat právo omezit či zakázat z jeho pohledu problematické dodavatele typu Huawei, a to v systémech kritických pro chod státu.