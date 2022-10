Nečekejte, používejte datovku. Stát spouští kampaň, která má lidi přitáhnout k datovým schránkám

Autor: Depositphotos

Stát od začátku listopadu spustí informační kampaň na datové schránky. O jejich výhodách se bude snažit občany přesvědčit v televizních spotech, tisku, rozhlasu i na sociálních sítích (Facebook, YouTube, TikTok a další) či digitální reklamě (Google Ads, Sklik, programatic i displayové formáty). Na tiskové konferenci to dnes oznámilo ministerstvo vnitra.





Hlavním heslem kampaně má být věta „Nečekejte, používejte datovku.“ Celkové náklady mají dosahovat 21 milionů Kč. Aktivita souvisí se změnami, které se datovek týkají od nového roku. Stát bude schránky automaticky zakládat živnostníkům (OSVČ) a nepodnikajícím právnickým osobám (spolkům, nadacím apod.).





Ukázka vizuálu kampaně Autor: Ministerstvo vnitra

Původně měl datovky zřizovat i fyzickým osobám, a to v okamžiku, kdy se poprvé přihlásí ke službám státu digitální identitou občana (eObčankou, MojeID, BankID atd.). Poslanec Petr Letocha ale v polovině října ve sněmovně podal pozměňovací návrh, který automatické zřizování fyzickým osobám ruší. „Ministerstvo poslanecký návrh návrh podporuje,“ řekl náměstek ministra vnitra Lukáš Kolařík. Není ale zatím jisté, že se návrh skutečně podaří do konce roku schválit.

Nové datovky bude stát po novém roce zřizovat asi 1,9 milionu živnostníků (týká se to aktivních podnikatelů i těch, kteří mají pozastavenou živnost). Novinka se dotkne také necelých 200 tisíc nepodnikajících právnických osob.

U fyzických osob se podle zástupců vnitra nedá počet případně automaticky zřizovaných schránek přesně odhadnout. Podle ředitele odboru eGovernmentu Romana Vrby je momentálně vydáno více než 11 milionů nástrojů pro identifikaci, což je více než obyvatel ČR. Řada lidí jich totiž používá více. Datovky podle něj momentálně aktivně používá asi 600 tisíc lidí.

„Denně budeme vytvářet asi 50 tisíc nových datových schránek, a to včetně víkendů, bude to náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ popisuje Vrba plány vnitra po novém roce.

Chystaná kampaň je podle něj vyvrcholením komunikace, kterou vnitro pořádá celý rok – ať už jde o přímou komunikaci s dotčenými subjekty, například spolky, různé webináře a další informační akce.

V současnosti existuje 1 667 000 datovek. Podle Vrby v posledních letech výrazně stoupá počet těch, které si lidé a firmy zakládají dobrovolně. „V roce 2019 šlo o 38 tisíc, v loňském roce už o více než 145 tisíc, letos zatím přes 242 tisíc,“ dodává Vrba.