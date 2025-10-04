Lupa.cz  »  Nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů, přiznala DIA a doporučila plastovou občanku

Nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů, přiznala DIA a doporučila plastovou občanku

David Slížek
Dnes
eDoklad

Ačkoli Digitální a informační agentura (DIA) v pátek v podvečer oznámila, že opravila problémy, které řadě uživatelů skoro pět hodin znemožňovaly prokázat ve volebních místnostech totožost pomocí aplikace eDoklady, stále nedokáže zaručit zcela bezproblémové fungování služby.

„I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes. Pro použití eDokladů doporučujeme si doma otevřením aplikace ověřit, že máte platný doklad (zelený štítek ‚Digitální výpis je platný‘),“ informoval úřad na sociální síti X.

„Nadále bohužel nefungují registrace nových uživatelů, ani stávajících, kteří si aplikaci odpárovali a zkouší ji znovu připojit. Na opravě pracujeme a omlouváme se za potíže,“ dodal úřad.

Už v pátek přitom DIA přiznala, že nasazená oprava není stabilní. 

eDoklady měly skoro pět hodin problémy, k volbám je lepší jít raději s plastovou občankou [AKTUALIZACE]

eDoklady měly skoro pět hodin problémy, k volbám je lepší jít raději s plastovou občankou [AKTUALIZACE]

Podle ředitele DIA Martina Mesršmída potíže vznikly kvůli tomu, že se systém nezvládl vypořádat s náporem uživatelů, kteří těsně před volbami snažili do aplikace přihlásit. „Během čtyř hodin se přihlašovalo přes Národní identitní autoritu (NIA) k eDokladům 1,5 milionu jednotlivých přihlášení, a tak byla překonána kapacita systému,“ řekl v rozhovoru pro ČT 24.

Číslo neznamená, že by se do aplikace snažilo přihlásit najednou 1,5 milionu lidí, spíše zahrnuje i všechny opakované pokusy o aktualizaci uložených dokladů. 

DIA podle Mesršmída předpokládala přibližně poloviční až dvoutřetinovou zátěž. „Toho 1,5 milionu požadavků za čtyři hodiny nás nepřekvapilo v té sumě, předpokládali jsme, že to tak během období voleb bude, ale v koncentraci do relativně krátkého času, která systém zatížila,“ dodal Mesršmíd.

Úzkým místem přitom nejpíše nebylo přihlašování přes NIA. Web se statusem identitní služby nehlásil žádné problémy s dostupností. Přihlašování do eDokladů v pátek trvalo delší dobu, ale nebylo hlavním problémem. 

Ten spočíval v tom, že si aplikace nedokázala stáhnout aktuální informaci o uloženém občanském průkazu. Ty se totiž v aplikaci ukládají jen na 48 hodin, pak je potřeba doklad znovu potvrdit. Uživatelé, kteří si eDoklady otevřeli s předstihem, tak měli informace o uloženém dokladu aktuální a mohli se aplikací prokazovat.

Podle ministerstva vnitra nebyl za nefunkčností aplikace ani bezpečnostní problém. 

„800 tisíc lidí si aplikaci eDoklady stáhlo a běžně ji za normálních okolností používá. Věřím tomu, že občané tento problém nebudou vnímat jako kompletní nedůvěru k systému eDokladů, ale budou chápat, že stavět systém na enormní zátěž je velmi komplikované a velmi drahé,“ dodal Mesršmíd.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

