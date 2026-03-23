Netflix v Česku znovu zdražuje. Předplatné nejvyššího tarifu překonalo 400 korun

Streamovací služba Netflix po čase zvyšuje ceny předplatného pro české uživatele. Změna se dotýká všech nabízených tarifů i poplatků za sdílení účtu s lidmi mimo společnou domácnost.
Základní verze služby nově stojí 259 korun měsíčně, zatímco za prémiový účet diváci zaplatí 419 korun. Zvýšené sazby už společnost napsala do svého oficiálního ceníku a pro nově registrované uživatele platí okamžitě.
Souběžně se samotnými tarify roste také cena za přidání člena mimo hlavní domácnost. Majitelé standardního a prémiového předplatného zaplatí za každého takového diváka 109 korun měsíčně, což představuje desetikorunový nárůst oproti předchozímu stavu. Tito dodateční uživatelé získávají vlastní přihlašovací údaje, avšak celkovou částku hradí primární majitel účtu, který je do služby pozval. Detailní rozpis nových cen a technických parametrů jednotlivých tarifů nabízí následující přehled.
|Základní tarif
|Standardní tarif
|Tarif Premium
|Měsíční cena
|259 Kč
|339 Kč
|419 Kč
|Rozlišení obrazu
|720p (HD)
|1080p (Full HD)
|4K (Ultra HD) + HDR
|Současné sledování
|1 podporované zařízení
|2 podporovaná zařízení
|4 podporovaná zařízení
|Stahování obsahu
|1 podporované zařízení
|2 podporovaná zařízení
|6 podporovaných zařízení
|Členové navíc (mimo domácnost)
|Nedostupné
|Možnost přidat 1 člena (za 109 Kč měsíčně)
|Možnost přidat až 2 členy (za 109 Kč měsíčně za jednoho)
|Další výhody
|Nedostupné
|Nedostupné
|Prostorový zvuk Netflix
Březnová úprava ceníku navazuje na předchozí zdražování ze srpna roku 2024. Tehdy Netflix zvedl ceny na českém trhu vůbec poprvé od září 2018, kdy zavedl platby v českých korunách místo původních eur. Před necelými dvěma lety poskočila cena základního tarifu ze 199 na 239 korun a prémiová varianta zdražila z 319 na 379 korun. Příplatek za extra uživatele se tehdy měnil ze 79 na 99 korun.
Stávající předplatitelé tradičně dostávají informace o nových cenách e-mailem v závislosti na svém fakturačním období. Tuzemská nabídka tarifů obsahuje výhradně plnohodnotné varianty předplatného bez přerušování pořadů inzertními bloky.