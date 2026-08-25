Nielsen odchází z českého měření sledovanosti. Většinu Admosphere získá domácí tým

Společnost Nielsen Admosphere změní vlastníky a ponese už jen název Admosphere. Asociace televizních organizací (ATO) nejprve odkoupí celý podnik od nizozemské AGB Nielsen Media Research. Následně 66 procent získá Admosphere Collective vedená Terezou Šimečkovou, ATO si ponechá zbývajících 34 procent. Dosavadní systém měření televizní sledovanosti má pokračovat bez změny.
Transakce souvisí s odchodem skupiny Nielsen z českého trhu. Podle ATO je výsledkem dlouhodobého jednání s nadnárodní skupinou a má zachovat kontinuitu současného měření i český tým, který projekty zajišťuje. Nielsen Admosphere se po převzetí přejmenuje na Admosphere a.s.
Převod je rozdělený do dvou kroků. ATO nejprve získá stoprocentní podíl od AGB Nielsen Media Research. Nákup bude financovat pomocí úvěrů od čtyř svých členů – TV Nova, FTV Prima, Seznam.cz TV a mediálního zastupitelství Atmedia.
Ve druhé fázi odkoupí na základě uzavřené smlouvy 66 procent společnosti Admosphere Collective. Úvěry poskytnuté členy ATO mají být při tomto kroku vypořádány. ATO zůstane vlastníkem 34 procent Admosphere, podle tiskové zprávy ale nebude zasahovat do řízení výzkumné společnosti.
Většinový vlastník Admosphere Collective má odpovídat za další provoz a rozvoj firmy. ATO jej popisuje jako uskupení českých společností a odborníků z oblasti mediálního výzkumu, datové analytiky a technologických služeb. Patří do něj mimo jiné Admosphere Time, ReSOLUTION Group a Visentio.
Ve vedení Admosphere bude pokračovat Petr Matyáštík, kterého mají doplnit Tereza Šimečková a Tomáš Hynčica. „Pro nás bylo důležité najít řešení, které zachová to, co na českém trhu dlouhodobě funguje a je unikátní také v evropském měřítku. Nové uspořádání přináší kontinuitu pro televize, agentury i zadavatele a zároveň nám dává dobrý základ pro další rozvoj měření v dalších letech,“ uvedl jednatel ATO Michal Jordan.
Změna vlastníků se podle asociace bezprostředně nedotkne projektu crossplatformního měření sledovanosti (PCEM). Ten má pokračovat v současné podobě a dál poskytovat auditovaná data. Do budoucna však ATO počítá s modulárním uspořádáním měření televize a digitálního videa. Jednotlivé části systému by díky tomu mohly dodávat různé společnosti a měření by nebylo technologicky navázané pouze na portfolio jednoho dodavatele.
Zástupci televizních společností změnu spojují hlavně s možností dalšího rozšiřování měření. Generální ředitel TV Nova Daniel Grunt zdůraznil význam společných a důvěryhodných dat pro televize, agentury a zadavatele reklamy. Šéf skupiny Prima Lukáš Kubát očekává další vývoj směrem k měření celkové spotřeby videa a ředitel Televize Seznam a rádií Ivan Mikula poukázal na potřebu zachytit sledovanost napříč různými platformami.
Ředitelka Atmedia Czech Michaela Suráková upozornila také na význam dalších datových zdrojů pro přesnější zachycení výkonu menších tematických stanic. Předseda výboru Asociace mediálních agentur Petr Chajda pak vyzdvihl zachování jednotného řešení pro televize, agentury a zadavatele.
Asociace televizních organizací koordinuje společný výzkum televizní sledovanosti od roku 1997. Od roku 2018 jeho součástí je také digitální měření konzumace televizního obsahu na počítačích, tabletech, mobilních telefonech a chytrých televizorech. Členy ATO jsou vedle České televize, Novy, Primy a Seznam.cz TV také Asociace mediálních agentur, Atmedia Czech a Stanice O.