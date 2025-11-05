Lupa.cz  »  Nova Cinema začala vysílat v DVB-T2 multiplexu 24

Nova Cinema začala vysílat v DVB-T2 multiplexu 24

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Nova Cinema 2024 Autor: TV Nova
Nova Cinema - staniční grafika od prosince 2024

Filmový kanál Nova Cinema se v noci objevil v celoplošném DVB-T2 Multiplexu 24. Zahájení distribuce následně potvrdil provozovatel sítě, společnost Digital Broadcasting. „Velkou přidanou hodnotou pro diváky je zvýšená kvalita titulků pro neslyšící,“ upozornil ředitel pro vnější vztahy operátora Martin Roztočil.

Multiplex 24 aktuálně šíří hlavní program Novy, dále stanice Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Cinema. Pozice filmového programu je v síti aktivní od 2:20 hod.

„Naším cílem je neustále vylepšovat divácký zážitek, a to nejen po obsahové, ale i po technické stránce. Dlouhodobě jsme například řešili kvalitu titulků pro neslyšící. Zařazení stanice Nova Cinema do Multiplexu 24 je jedním z kroků, jak těmto divákům nabídneme stejnou kvalitu titulků, na kterou jsou již zvyklí na hlavní stanici TV Nova a kterou hodnotí jako velmi dobrou,“ vysvětluje Josef Uher, technický ředitel TV Nova.

Multiplex pokrývá 97,8 % obyvatel republiky.

