Lupa.cz  »  Novinky.cz mění vedení. Novým šéfredaktorem je Miroslav Benč

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Miroslav Benč Autor: Seznam.cz
Miroslav Benč

Jeden z nejčtenějších tuzemských zpravodajských serverů Novinky.cz má od prosince nové vedení. Do čela redakce se postavil Miroslav Benč, který dosud působil jako zástupce šéfredaktora. Ve funkci střídá Vladimíra Dušánka, jenž se přesouvá na strategickou pozici v představenstvu vydavatelství Borgis.

Personální změna na nejvyšším redakčním postu byla podle vyjádření společnosti dlouhodobě plánovaná a předcházelo jí postupné předávání agendy, které probíhalo od začátku letošního roku. 

Matěj Hušek, člen představenstva společnosti Seznam.cz, která vydavatelství Borgis vlastní, v souvislosti s výměnou uvedl, že čtenáři nezaznamenají v obsahu žádný zásadní obrat. Podle Huška panuje s dosavadními výsledky i podobou webu spokojenost, a proto zůstává směřování portálu zachováno.

Vladimír Dušánek bude mít po odchodu z každodenního řízení redakce více prostoru pro manažerskou práci v představenstvu. Kromě zpravodajství Novinky.cz bude dohlížet také na rozvoj dalších webů, mezi které patří Super.cz, Sport.cz, Proženy.cz či motoristický web Garáž.cz.

Nový šéfredaktor Miroslav Benč je s redakcí spjatý více než dvě dekády, v Novinkách pracuje již od roku 2003. Svou novinářskou kariéru odstartoval na konci devadesátých let jako krajský zpravodaj televize Nova. Následně prošel několika deníky a zkušenosti sbíral také jako editor v Českém rozhlase, odkud následně zamířil právě do internetového zpravodajství.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

