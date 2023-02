Novou minisérii Docent viděly na ČT víc než 2 miliony lidí

Autor: Česká televize

Mimořádný zájem diváků zajistila České televizi premiéra nedělní minisérie Docent. Na programu ČT1 ji sledovaly více než dva miliony lidí, zaujala zejména ženy starší 45 let.





Průměrná sledovanost zhruba hodinu a půl dlouhé epizody činila 2 miliony a 23 tisíc diváků. Byla to bezmála polovina všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi (podíl na publiku 48,91 %). Alespoň tři minuty v kuse se na kriminální příběh v režii Jiřího Stracha dívalo 2,4 milionu lidí.





První z celkem tří dílů vyhledávaly více ženy (51,39 %) než muži (45,99 %). V rámci věkových skupin byl nejvyšší zájem u žen starších 45 let (54 %) a u mužů ve věku od 45 do 64 let (51 %). Podíl na sledovanosti rostl společně se vzděláním.

V hlavní roli minisérie vystupuje Ivan Trojan. Scénář napsali Jan Malinda a Josef Mareš, kteří napsali i úspěšné Případy 1. oddělení.

Druhým nejsledovanějším pořadem se v neděli stala hlavní zpravodajská relace ČT Události (bezmála 1,2 milionu diváků při podílu na sledovanosti přes 33 %). Z deseti nejsledovanějších pořadů jich osm vysílala Česká televize. Dostal se mezi ně i speciál k dvacátému výročí Toulavé kamery (843 tisíc diváků) nebo pořad 168 hodin (837 tisíc diváků).

Česká televize byla 5. února nejvyhledávanější TV skupinou na českém trhu, a to v průběhu celého dne (s podílem 41,78 %) i v hlavním vysílacím čase, který se s hodnotou 49,68 % stal dosud nejúspěšnějším večerem pro ČT v tomto roce.

Data z elektronického měření sledovanosti ATO-Nielsen, cílová skupina diváků 15+.