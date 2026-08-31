Lupa.cz

Novou Nedělní debatu sledovalo v hlavní části 417 tisíc diváků

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lukáš Dolanský a Jana Peroutková, Nedělní debata ČT Autor: Česká televize
Lukáš Dolanský a Jana Peroutková, Nedělní debata ČT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

První vydání Nedělní debaty České televize v nové podobě sledovalo během hlavní politické části průměrně 417 tisíc diváků starších 15 let. Stanice ČT1 a ČT24 měly mezi 12. a 13. hodinou souhrnný podíl na sledovanosti 27,92 procenta.

Podle České televize oslovil celý nový formát napříč oběma programy celkem 857 tisíc diváků. Data Asociace televizních organizací zahrnují živé vysílání a odložené sledování během stejného dne.

Počet diváků prvního podzimního vydání byl prakticky stejný jako u provizorní jarní podoby pořadu. Tu od března do května sledovalo v průměru 422 tisíc lidí (průměrný podíl na sledovanosti však byl 23,61 procenta).

Česká televize vysílá novou Nedělní debatu od 30. srpna z nového studia a s upravenou koncepcí. Na ČT24 začíná v 11.30 analytickým úvodem. Od 12 hodin následuje na ČT1 a ČT24 hodinová politická diskuse, na kterou od 13 hodin navazuje odborný rozbor na zpravodajském programu ČT24. Jarní verze pořadu nahradila Otázky Václava Moravce po odchodu jejich dlouholetého moderátora z České televize.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: využijte zvýhodněné vstupné do 30. září
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).