Novou Nedělní debatu sledovalo v hlavní části 417 tisíc diváků

První vydání Nedělní debaty České televize v nové podobě sledovalo během hlavní politické části průměrně 417 tisíc diváků starších 15 let. Stanice ČT1 a ČT24 měly mezi 12. a 13. hodinou souhrnný podíl na sledovanosti 27,92 procenta.
Podle České televize oslovil celý nový formát napříč oběma programy celkem 857 tisíc diváků. Data Asociace televizních organizací zahrnují živé vysílání a odložené sledování během stejného dne.
Počet diváků prvního podzimního vydání byl prakticky stejný jako u provizorní jarní podoby pořadu. Tu od března do května sledovalo v průměru 422 tisíc lidí (průměrný podíl na sledovanosti však byl 23,61 procenta).
Česká televize vysílá novou Nedělní debatu od 30. srpna z nového studia a s upravenou koncepcí. Na ČT24 začíná v 11.30 analytickým úvodem. Od 12 hodin následuje na ČT1 a ČT24 hodinová politická diskuse, na kterou od 13 hodin navazuje odborný rozbor na zpravodajském programu ČT24. Jarní verze pořadu nahradila Otázky Václava Moravce po odchodu jejich dlouholetého moderátora z České televize.