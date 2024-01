Novou tváří Objektivu je novinář a reportér Pavel Polák

Autor: Česká televize

Cestovatelský magazín Objektiv bude od ledna nově moderovat zpravodaj České televize v Německu Pavel Polák. Nedělní pořad bude uvádět s dosavadní moderátorkou a dramaturgyní Anettou Kubalovou.





Pavel Polák se ve vysílání poprvé objeví v neděli 7. ledna. Nahradí Vendulu Krejčovou, která se po osmnácti letech s pořadem rozloučila a stala se tiskovou mluvčí ČT.





Novinář a reportér vystudoval germanistiku na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2014 až 2019 pokrýval dění v Německu pro Český rozhlas. Od července 2022 působí v Německu jako zahraniční zpravodaj České televize. Za svou novinářskou práci získal několik ocenění, mj. Česko-německou novinářskou cenu.

„Jako dítě jsem vyrůstal s cestovatelskými pořady, u rádia se Zápisníkem zahraničních zpravodajů a u televize s Objektivem. Jako kluk jsem si nikdy nepomyslel, že se jednou stanu zpravodajem a že budu také autorem zahraničních reportáží. A už vůbec by mě nenapadlo, že dostanu příležitost Objektiv také moderovat. Jsem za to rád a moc se na to těším,“ řekl nový moderátor Objektivu.

Objektiv je nejstarším cestovatelským pořadem, poprvé se na obrazovce tehdejší Československé televize objevil v neděli 11. 1. 1987 dopoledne. Velmi rychle si získal velkou diváckou oblibu a zařadil se mezi nejsledovanější pořady.