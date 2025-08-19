Lupa.cz  »  Nový díl české herní série Mafia vyšel i s ruským dabingem. Vydavatel mlčí, zda se do Ruska vrátil

Nový díl české herní série Mafia vyšel i s ruským dabingem. Vydavatel mlčí, zda se do Ruska vrátil

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mafia: The Old Country Autor: 2K Games

Nedávno vydaná hra Mafia: The Old Country (Mafia: Domovina), na jejímž vývoji se z velké části podíleli čeští tvůrci, vyšla i v kompletní ruské lokalizaci – vedle titulků je k dispozici plnohodnotný dabing. To by naznačovalo, že vydavatel v podobě americké společnosti 2K Games cílí na značné prodeje na poměrně velkém trhu v Rusku. Firma se přitom z tamního trhu oficiálně stáhla z důvodu ruské vojenské invaze na Ukrajinu.

Společnost Take-Two Interactive, pod níž spadají 2K Games a Rockstar (zejména Grand Theft Auto), oznámila pozastavení aktivit v Rusku a Bělorusku v roce 2022 jakožto reakci na ruský útok na Ukrajinu. Podnik uvedl, že neumožní nové prodeje svých her, jejich instalaci a nebude rozvíjet marketingové aktivity. Návrat na ruský trh nikdy nebyl oficiálně oznámen.

Čtvrtý díl Mafie přesto vyšel s ruským dabingem a titulky. Lupa kontaktovala 2K Games i Take-Two, ani jeden z vydavatelů ale na dotazy ani po více než týdnu nereagoval.

Je tedy možné, že 2K opět na ruském trhu potichu působí. Investice do dabingu jsou poměrně nákladnou záležitostí. Vydavatelé tím vždy chtějí podpořit prodeje v dané zemi s očekáváním dobrých čísel (Mafia 4 má i český dabing, vzhledem k českým kořenům série se u nás očekávají solidní výsledky). Pokud by v 2K nečekali otevřené peněženky ruských zákazníků, investice tohoto typu by nedávala smysl. Oficiální důvod tohoto kroku ale nevíme, firma na toto téma nekomunikuje.

2K Games zároveň provozuje ruskou verzi svého internetového obchodu. Nabízí na něm novou Mafii i další novinky jako Borderlands 4, Civilization 7 nebo NBA 2K26.

Čtvrtá Mafia by podle stránek 2K měla být v Rusku dostupná na Steamu (PC), Xboxu Series a PlayStationu 5. Tamní uživatelé ale musí být kreativní. Například Steam v Rusku nadále oficiálně funguje, nicméně musí mazat vládou určený obsah a vlivem sankcí nenabízí platby skrze západní systémy a karty. Ty ruské nejsou podporovány, takže si uživatelé pořizují fyzické vouchery. PlayStation oficiálně ze země odešel, i tam lze ale situaci řešit podobným způsobem. Populární jsou rovněž služby VPN, které se Rusko snaží blokovat.

Hru Mafia: The Old Country vyvinulo studio Hangar 13 spadající právě pro 2K Games, respektive Take-Two. Studio má zhruba dvousethlavý tým i v Česku, je postaven na základech koupené firmy Illusion Softworks, tvůrcích původní Mafie. Z Illusionu se po akvizici stala pobočka 2K Czech a následně Hangar 13.

Marka Vašuta střídá Oskar Hes. Vychází čtvrtý díl slavné Mafie, opět vznikl v Česku a má dabing Přečtěte si také:

Marka Vašuta střídá Oskar Hes. Vychází čtvrtý díl slavné Mafie, opět vznikl v Česku a má dabing

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).