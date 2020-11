Nový podcast Computerworldu: Jak se buduje IT v malé bance?

Jak se buduje IT oddělení v malé bance jako je Expobank.cz? To je jedním z témat, které se probírá v novém díle podcastu časopisu Computerworld. Miroslav Šalanský, ředitel IT oddělení banky v rozhovoru popisuje i to, jak banka nyní funguje během koronavirového obbdobí. Zmiňuje také bezpečnostní opatření, která musela Expobank přijmou.

„Pracovat na vlastním počítači se z bezpečnostních důvodů nesmí. Takže si s nástupem pandemie všichni odnesli své firemní notebooky nebo kompaktní stolní počítače velikosti A5 domů a prostřednictvím vzdáleného přístupu začali pracovat z domácích kanceláří,“ říká Šalanský v rozhovoru, který vedl šéfredaktor Computerworldu Radan Dolejš.

Podcast si můžete poslechnout zde: