Nový světový fenomén může být z Česka. AI agenti už zdejší mladé firmě generují miliardy

Česko-americký startup E2B je další tuzemskou mladou technologickou společností, která ukazuje, jak zajímavý zřejmě bude byznys kolem AI agentů. Firma v říjnu dosáhla na milník ročních tržeb 120 milionů dolarů, asi 2,6 miliardy korun.
Jde o hodnotu označovanou jako ARR neboli annualized run rate. To je běžná metrika u SaaS firem, které nabízí software jako službu za předplatné. Jedná se o klíčový ukazatel sloužící odhadu ročního příjmu na základě aktuálních výsledků.
A možná bude ještě lépe. “Jen za tento rok se předpokládá, že navýšíme naše roční tržby o přibližně 150 milionů dolarů čistého nového příjmu,” uvedl Václav Mlejnský, výkonný ředitel E2B.
E2B jsme se na Lupě věnovali v samostatném textu. Firma se chce stát světovým standardem pro běh AI agentů. Umožňuje je velmi rychle spouštět a ukončovat v izolovaných virtuálních prostředích, tedy sandboxech.
“Nad tím, co děláme, přemýšlíme tak, že budujeme nové AWS,” uvedl v minulosti pro Lupu Mlejnský, výkonný ředitel E2B. “Chceme být standardem toho, jak se spouští a používá sandbox.” Startup má mezi zákazníky podniky Xiaomi, Meta, Hugging Face či Groq (obojí Nvidia).
AI agenti na internetu tvoří větší provoz než ten lidský. Podle E2B tempo bude akcelerovat. Společnost nedávno sdělila, že jí trvalo tři roky, než u ní zákazníci rozjeli miliardu sandboxů. Teď pokočila metu dvou miliard sandboxů s tím, že druhá miliarda trvala pouze pět měsíců. Češi se připojili k otevřené výzvě technologických obrů, aby rozvoj umělé inteligence pokračoval otevřeně.
E2B má čtyři nominace v letošním ročníku ankety Křišťálová Lupa. Je to v kategoriích AI projekt, globální projekty českých tvůrců, mladá krev a startup roku.
Díky AI agentům rychle roste i další česká společnost Apify, která buduje internetovou platformu pro připojování dat a scraping. Její tržby už se blíží dvěma miliardám korun, psali jsme o tom tento týden.