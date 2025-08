Nový zákon o kybernetické bezpečnosti byl zapsán do sbírky, účinný bude od listopadu

Trvalo to dlouho, nabralo se zpoždění, byly kolem toho vleklé a náročné boje, ale nový zákon o kybernetické bezpečnosti nakonec prošel důležitými procesy. Dnes byl zapsán do sbírky zákonů, a to pod označením 264/2025 Sb. Účinnost zákona je od prvního listopadu letošního roku.





Stejně tak je ve sbírce uveden zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti. Ten má číslo 265/2025 Sb.

Nový kyberzákon kromě jiného implementuje evropskou směrnici NIS2. Přináší také mechanismus pro posuzování potenciálně nebezpečných dodavatelů, které lze případně vyloučit ze systémů důležitých pro chod státu.

Ve sbírce zákonů se dnes rovněž objevil zákon o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně souvisejících zákonů, jde o takzvaný zákon o kritické infrastruktuře. I ten souvisí s odolností důležitých systémů. Označení zákona je 266/2025 Sb.