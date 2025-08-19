Lupa.cz  »  Nový zdarma dostupný dokument ukazuje, jak se pašují zakázané grafické karty

Nový zdarma dostupný dokument ukazuje, jak se pašují zakázané grafické karty

Jan Sedlák
Včera
Nvidia GeForce RTX 5090D Autor: Jan Sedlák

Kanál Gamers Nexus na YouTube publikoval tři a půl hodiny dlouhý investigativní dokument, který mapuje pašování grafických čipů (GPU), karet a celých serverů do Číny. GPU jsou ceněným aktivem, protože slouží pro trénování a inferenci současné vlny umělé inteligence postavené na velkých jazykových modelech typu GPT od OpenAI. Nvidia jakožto dominantní prodejce se díky tomu stala nejhodnotnější společností planety.

Spojené státy americké, kde Nvidia či jeho konkurent AMD sídlí, zavedly limity na vývoz GPU (AI čipů) do Číny. Důvodem jsou bezpečnostní obavy (použití AI pro vojenské a další účely) a také pokusy zbrzdit rozvoj asijské země v této oblasti. Nvidia a spol. mohou dodávat pouze okleštěné verze čipů a karet, aktuálně třeba model H20.

Dokument ovšem ukazuje, že se do Číny dostávají i systémy po sankcemi. Používají se různí překupníci, prostředníci a dodavatelské řetězce navázané na Asii. Tchaj-wan například slouží jako hlavní místo výroby GPU a Hongkong jako transakční a logistický hub. Odevšaď je do Číny blízko. Lidé v dokumentu tvrdí, že Nvidia o pašování ví a že přivírá oči. Zajímavé jsou i hackerské dílny, kde jsou schopní napájet paměťové čipy a GPU karty tak vylepšit.

Téma pašování GPU se nedávno řešilo i v Česku, když nás USA zapsaly na seznam zemí, kam lze ročně dovážet jen omezené množství nejvýkonnějších kusů. Objevovaly se drby, že je to kvůli tomu, že přes nás toto zboží nelegálně teče třeba do Ruska, další země pod sankcemi. Jak ukázal náš článek, to se nepotvrdilo, a USA později seznam zrušily.

Silnou roli v procesu pašování do Číny hrají asijská tržiště s elektronikou, z nichž jsme na Lupě přinesli sérii fotoreportáží. Jde hlavně o Hongkong, z tamních tržišť máme galerie zde. Tam jsem osobně viděl zboží připravené pro Čínu včetně speciálně pro tento trh upravených karet Nvidia GeForce RTX 5090D. Dále se můžete podívat na Tchaj-wan a hlavně na Šen-čen (Huaqiangbei) ve vnitrozemské Číně:

