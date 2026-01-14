Novým ředitelem Woltu je Pavel Prouza, který stál u vstupu FlixBusu do Česka

Novým generálním ředitelem společnosti Wolt pro Českou republiku se stal Pavel Prouza. Jde o bývalého šéfa FlixBusu v Česku, který tuto značku přivedl na český trh a později na Slovensko a do Maďarska.
„V průběhu letošního roku chci přivést na platformu několik velkých značek, které nám pomohou naplnit vizi obchodního domu v kapse. Některá z těchto partnerství bychom mohli oznámit už v příštích měsících,“ říká Prouza. Nastupuje na místo uvolněné Tomášem Beniakem, který z firmy odešel před rokem. Ten na konci loňského roku nastoupil na pozici výkonného ředitele e-shopu Bonami.
Kromě FlixBusu Prouza působil ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Před nástupem do Woltu krátce vedl značku Birne ve skupině Direct.
Wolt v Česku působí ve 40 lokalitách a kromě služeb zaměřených na restaurace a obchody provozuje pod značkou Wolt Market vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím. Od roku 2022 mohou logistickou platformu více než sedmi tisíc kurýrů Wolt Drive využívat i e-shopy pro distribuci vlastních objednávek, nedávno do těchto quick commerce služeb vstoupila síť drogerií Teta.