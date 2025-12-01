Pavel Vopařil odchází z Mitonu i z čela Bonami, e-shop nově povede dosavadní šéf Woltu v Česku a na Slovensku

Z pozice výkonného ředitele e-shopu Bonami a z investiční skupiny Miton odchází na konci roku Pavel Vopařil. V Mitonu působil devět let a v čele Bonami stál zhruba šest a půl roku. Po odchodu plánuje pauzu. „První příležitosti se už začínají scházet,“ zmiňuje pro Lupu. Novým ředitelem Bonami se stane Tomáš Beniak, který v roce 2023 nastoupil do vedení Woltu v Česku a řídil tak český i slovenský Wolt.
Vopařil nastoupil do Bonami koncem roku 2017 a v roce 2019 převzal roli CEO od Davida Šišky. „Provedl firmu extrémní nejistotou a volatilitou spojenou s covidem a postcovidem, obdobím ekonomické korekce, narušených dodavatelských řetězců i vysoké inflace,“ uvádí Václav Štrupl, partner Mitonu. Při jeho nástupu mělo Bonami tržby kolem půl miliardy korun. Štrupl vypočítává, že má nyní 600 tisíc zákazníků ročně, přítomnost na 12 trzích a asi 300 lidí v týmu. Letos podle Vopařila e-shop míří na rekordní ukazatel EBITDA i čistý zisk, byť přesněji čísla nepřibližuje.
Bonami má šest kamenných obchodů a vlastní logistiku ve třech zemích. E-shop rozšířil sklady na 75 tisíc m², asi 90 % prodejů jde ze skladu a nejrychleji rostoucím segmentem je nábytek. Blíže o Bonami a jeho posunu hovořil dosavadní šéf v rozhovoru pro Lupu v roce 2023.