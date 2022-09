Novým šéfredaktorem ČRo Plus bude Josef Pazderka

Autor: Vojtěch Vlk

Novým šéfredaktorem analyticko-publicistické stanice Český rozhlas Plus bude s účinností od 1. října 2022 novinář Josef Pazderka. Český rozhlas to potvrdil v tiskové zprávě. „Josef Pazderka je jedním z nejrespektovanějších novinářů v Česku. Jsem rád, že právě on bude součástí našeho týmu ve zpravodajství a bude dál rozvíjet úspěšnou stanici Český rozhlas Plus,“ uvedl ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.

„V Českém rozhlase pracuje řada kvalitních novinářů, jeho zpravodajství se v nejrůznějších průzkumech dlouhodobě drží na špici důvěryhodnosti. Je mi ctí stát se součástí tohoto příběhu a nabídnout mu mimo jiné své zkušenosti z online prostředí, ve kterém jsem se posledních šest let pohyboval,“ uvedl Josef Pazderka.





Josef Pazderka naváže na práci dosavadního šéfredaktora Plusu Petra Šabaty, který se rozhodl z Českého rozhlasu odejít k 30. září.

Josef Pazderka vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval také rozvojová studia na Oxford Brookes Univerzity v Oxfordu ve Velké Británii. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval pro humanitární organizaci Člověk v tísni v Rusku a Africe. Od roku 2005 působil v zahraniční redakci České televize, mimo jiné jako stálý zpravodaj v Moskvě a poté ve Varšavě. V letech 2013–2015 intenzivně pokrýval také krizi na Ukrajině.

Od listopadu 2016 byl zástupcem šéfredaktora on-line deníku Aktuálně.cz. Od dubna 2018 do srpna 2022 tento zpravodajský web vedl. „V posledních letech vedl zpravodajský server, který za jeho působení dosáhl historicky nejvyšší čtenosti,“ připomněl generální ředitel René Zavoral.

Josef Pazderka je držitelem čtyř prestižních ocenění Novinářská cena za reportáže ze severoosetského Beslanu, hladomorem sužovaného Somálska nebo za komentáře k Rusku. Je editorem a spoluautorem knihy s názvem Invaze 1968. Ruský pohled, která vyšla v češtině, polštině, ruštině, angličtině a je zařazena do prestižní The Harvard Cold War Studies Book Series na Harvardově univerzitě v USA.

Jmenování Josefa Pazderky projedná Rada Českého rozhlasu na svém zasedání 26. září 2022.