NÚKIB dokončuje zákon o omezení dodavatelů ICT, začne konzultace s trhem

Autor: Radan Dolejš

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dokončuje návrh zákona, který by měl omezit vliv dodavatelů na nejvýznamnější infrastrukturu České republiky. Děje se tak na základě pověření Bezpečnostní rady státu.





Aktuálně jde primárně o dodavatele ICT technologií z Číny, zejména Huawei. Legislativa má ale být obecná, aby se dala aplikovat na jakékoliv další země a firmy. Omezení míří zejména na státy mimo systém Evropské unie a NATO.





“Blížíme se okamžiku, kdy budeme moci s partnery ze státní správy, soukromého a akademického sektoru konzultovat konkrétní znění této mimořádně významné legislativy,” uvedl ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr. Trh dlouhodobě úřad kritizoval za to, že příliš nekomunikuje. Ten slibuje, že se k širší konzultaci chystá. Na ministerstvu průmyslu a obchodu proběhne sedmého prosince seminář (PDF).

NÚKIB aktuální postup popisuje následovně:

Mechanismus prověřování dodavatelů, jak je hlavní produkt návrhu zákona zkráceně nazýván, by měl státu umožnit odhalit nedůvěryhodné dodavatele technologických prvků nejvýznamnější, tzv. strategické infrastruktury České republiky, vyhodnotit riziko spojené s těmito dodavateli a v případě vysokého rizika omezit využití takových dodavatelů v dané infrastruktuře.

Jak již označení “nejvýznamnější” napovídá, připravovaný zákon by se neměl vztahovat na všechny systémy a služby regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti, ale pouze na jejich podmnožinu s největším dopadem na stát a společnost. Ze současného členění povinných osob zákona o kybernetické bezpečnosti by měl nový zákon dopadnout na kritickou informační infrastrukturu a část informačních systémů základních služeb.

Do budoucna se nicméně kategorizace regulovaných osob v oblasti kybernetické bezpečnosti změní v důsledku aktualizace směrnice EU o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. Jelikož však provedení NIS2 do vnitrostátního práva připravuje NÚKIB jako gestor pro oblast kybernetické bezpečnosti, jsou obě legislativní změny chystány společně a v synergii. Výsledné návrhy by tedy měly plně odpovídat jak českým, tak celounijním potřebám a požadavkům. NIS2 tak ve vztahu k mechanismu prověřování dodavatelů změní pouze pojmy, nijak ale nezmění rozsah subjektů, kterých se mechanismus dotkne.

Prověřování by měl podle návrhu mechanismu provádět NÚKIB ve spolupráci s ministerstvy, zpravodajskými službami a dalšími organizačními složkami státu, majícími relevantní informace pro posouzení důvěryhodnosti dodavatele. Základem mechanismu však budou elementární informace o dodavatelích, poskytnuté jednotlivými správci regulované infrastruktury. Tyto informace stát spojí s vlastními informacemi a informacemi získanými od zahraničních partnerů a vyhodnotí na jejich základě naplnění či nenaplnění konkrétních kritérií pro prověření dodavatele. Daná kritéria budou zkoumat otázky existence a závažnosti hrozeb plynoucích z dodavatelských řetězců pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek prostřednictvím možnosti cizího státu převzít dodavatele, využít jej ke státní špionáži, narušit dostupnost cizí kritické infrastruktury a jiných rizik.

Samotné prověřováni bude stát moci provádět jak se zaměřením na dodavatele, kteří již svá plnění do strategické infrastruktury dodávají, tak na jejich poddodavatele a na potenciální dodavatele. Pokud bude identifikováno riziko spojené s dodavatelem, bude stát moci využití takového dodavatele v regulované infrastruktuře omezit obdobou současného varování dle zákona o kybernetické bezpečnosti či přímo zakázat formou opatření obecné povahy, směřujícího na množinu strategické infrastruktury. Na prověření dodavatele nebude existovat nárok a není ani ambicí státu prověřit všechny dodavatele, ale pouze ty, u kterých bude možná hrozba nějak indikována, například na základě aktuální bezpečnostní situace.

Cílem mechanismu je prověřovat zejména budoucí dodavatele. S omezením by tedy měly být všechny strany seznámeny nejlépe ještě před výběrem konkrétního dodavatele a uzavřením smlouvy. Může se ale stát, že bude některý dodavatel vyhodnocen jako nedůvěryhodný až po uzavření smlouvy. V takovém případě bude správci infrastruktury dána přiměřená lhůta pro to nahradit plnění od nedůvěryhodného dodavatele jiným, tak aby omezení zasáhlo do jeho podnikání či jiných činností co nejméně. Celý proces bude tedy maximálním způsobem chránit práva správce infrastruktury i samotného dodavatele a bude co možná nejvíce transparentní, včetně možnosti dotčených orgánů a osob vyjádřit se k rozsahu zamýšleného zákazu využití dodavatele.