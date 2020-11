NÚKIB zveřejnil materiály pro distanční výuku na základních školách

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil v souvislosti s covidem materiály pro distanční výuku zaměřené na bezpečné využívání internetu. Jsou určeny pro žáky obou stupňů základních škol a odpovídajícím ročníkům gymnázií.

NÚKIB dává k dispozici online kurzy, videa, podcasty nebo komixy. Sadu videí je možné si pustit na této stránce a pro učitele základních škol je k dispozici rozcestník vzdělávacích materiálů.

“Základní školy představují důležité prostředí, ve kterém by mělo docházet k zařazení témat kybernetické bezpečnosti do výuky. Žáci by se tak měli naučit jak správně s technologiemi pracovat, jak využívat sociální sítě či jak se vyhnout netholismu,” uvádí kyberúřad k této aktivitě.