O2 končí s hostingem a doménami. Zákazníky Nej.cz a Nordic Telecomu převádí jinam

Český operátor O2 začal rušit hostingové, housingové a doménové služby, které získal v rámci nákupu providerů Nej.cz a Nordic Telecom (Selfhost a další značky). Zákazníkům posílá výpovědi a převádí je pod specializovaného poskytovatele Webglobe, který je vlastněn švédskou Group.one a který konsolidoval několik menších lokálních hostingů.
“Hostingové a doménové služby získalo O2 při akvizici společností Nej.cz a Nordic Telecom. Protože hosting není již dlouhou dobu součástí naší hlavní nabídky, rozhodli jsme se tyto služby převést k Webglobe, který patří mezi přední poskytovatele hostingu v České republice a také již se společností Nordic Telecom dlouhodobě spolupracoval. Zákazníkům navíc nabízí lepší správu služeb prostřednictvím vlastního intuitivního rozhraní,” potvrdila Lupě mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
“Celý přesun jsme navrhli tak, aby pro byl co nejjednodušší a zákazníci mohli pokračovat ve využívání svých služeb bez jakéhokoliv přerušení. Nej.cz poskytovalo služby i na třech doménách (opava.cz, bruntal.cz a novyjicinnet.cz), které nebyly majetkem Nej.cz. Proto jsme majitelům domén bez jejich souhlasu nemohli zajistit pokračování služeb u Webglobe a museli jsme tyto služby ukončit bez náhrady,” doplnila Zachariášová.
Nej.cz a Nordic Telecom byly rozděleny na dvě hlavní části – infrastruktura přešla pod CETIN a zákazníci a služby pod O2 (obojí součást PPF). Nově vznikla ještě třetí firma. Z CETINu byla vyčleněna Nová optika, což je v podstatě stavební firma zaměřená na výstavbu optické sítě po celém Česku.