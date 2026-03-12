Lupa.cz  »  Orlen Unipetrol zakázal v Česku vjezd čínských automobilů do svých areálů, bojí se špionáže skrze senzory

Orlen Unipetrol zakázal v Česku vjezd čínských automobilů do svých areálů, bojí se špionáže skrze senzory

Jan Sedlák
Včera
4 nové názory

Sdílet

Orlen Unipetrol Autor: Orlen Unipetrol

Společnost Orlen Unipetrol ve svých areálech v České republice zakázala vjezd automobilům z Číny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost a riziko sběru dat pomocí zabudovaných senzorů a elektroniky.

Zákaz platí pro objekty Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice a Spolana Neratovice. Týká se to vnitřního perimetru areálů a odloučených provozů mimo perimetr těchto areálů.

“Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že moderní vozidla vyprodukovaná v daném regionu disponují pokročilými systémy sběru dat, senzory a komunikačními moduly, u kterých nelze plně garantovat integritu a bezpečnost v citlivém prostředí kritické infrastruktury České republiky. Opatření je v souladu se strategií eliminace kybernetických a špionážních hrozeb v mateřské společnosti Orlen S.A.,” stojí v interní komunikaci, kterou má Lupa k dispozici.

Původ vozidel bude kontrolován fyzickou ostrahou areálů Orlen Unipetrolu. Zmíněny jsou značky jako MG, BYD, NIO, Dongfeng a další.

Orlen Unipetrol vlastní polští investoři, kteří jsou k podobným hrozbám více ostražití. Čínské technologie v tuzemské energetické infrastruktuře jsou v poslední době velkým tématem. Jak jsme na Lupě psali, ČEZ staví za pomoci společnosti Huawei solární elektrárny a E.ON umožňuje čínským technologiím připojení do distribuční sítě.

Pro technice z Číny platí několik varování ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jde jak o Huawei, tak obecně střídače, IP kamery nebo právě vozidla. Varování bylo vydáno u vůči 3D tiskárnám schopným sloužit jako nástroj špionáže.

Zahrávají si ČEZ či E.ON s ohněm? Do české energetiky pronikají Číňané, kteří zkoumají vyvolání kolapsu Přečtěte si také:

Zahrávají si ČEZ či E.ON s ohněm? Do české energetiky pronikají Číňané, kteří zkoumají vyvolání kolapsu

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).