Lupa.cz  »  Český stát a firmy varují před 3D tiskárnami z Číny. Mohou sloužit jako nástroj pro špionáž a krádeže

Český stát a firmy varují před 3D tiskárnami z Číny. Mohou sloužit jako nástroj pro špionáž a krádeže

Jan Sedlák
Dnes
11 nových názorů

Sdílet

Čína Autor: BIS

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydali bezpečnostní varování vůči 3D tiskárnám od výrobců z Číny. Riziko má spočívat v tom, že jsou tyto přístroje často připojeny na cloudové služby nebo spravovány ze zahraničí, což může představovat hrozbu včetně možnosti úniku citlivých dat do zahraničí, zejména tedy Číny.

“Existuje reálné riziko, že data o tiscích, konstrukčních modelech či výrobních procesech mohou být odesílána na servery mimo kontrolu uživatele, včetně území ČLR. Takto získané informace mohou být zneužity k průmyslové špionáži, kopírování výrobků nebo k neoprávněnému přístupu k citlivým technickým údajům. Vzhledem k rostoucímu významu 3D tisku v oblastech, jako je obranný průmysl, energetika, letectví, zdravotnictví či automobilový průmysl, může mít podobný únik informací zásadní dopady na konkurenceschopnost i bezpečnost firem,” shrnul Svaz průmyslu a dopravy.

To, že asijská mocnost provádí průmyslovou špionáž, je obecně známo. Na Lupě jsme například popsali případ, jak nás kontaktoval Číňan s cílem získat informace o tuzemské a evropské výrobě a výzkumu čipů. Rovněž jsme rozebrali případ Číňany zacílené čipové firmy, jíž velel ředitel brněnské firmy Codasip, Tuzemský výrobce 3D tiskáren Prusa Research zase čelí čínské patentové smršti.

Doporučení ohledně 3D tisku jsou následující: věnování zvýšené pozornosti původu a provozu svých 3D tiskáren, prověření datových toků těchto zařízení, zavedení opatření, která minimalizují riziko přenosu dat mimo vlastní infrastrukturu, pravidelná bezpečnostní kontrola síťové komunikace, správy přístupů a konfigurace zařízení.

Toto bezpečnostní varování navazuje na podobné varování, které NÚKIB vydal třetího září. V něm upozornil, že potenciálně nebezpečná mohou být všechna zařízení z Číny, která se někam připojují a posílají data – tedy i automobily, bezpečnostní kamery nebo elektrické střídače.

Čínští výrobci 3D tiskáren postupem času ovládali trh. Mají výhodu například v komplexním hardwarovém ekosystému v Shenzhenu (včetně výroby), státní strategii a pobídkách, ale zvládají i řadu inovací.

Příběh jako z bondovky aneb Jak šéf českého čipového šampiona porazil Číňany a vyjednal obchod s Applem Přečtěte si také:

Příběh jako z bondovky aneb Jak šéf českého čipového šampiona porazil Číňany a vyjednal obchod s Applem

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

AI není krátkodobý výstřelek

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).