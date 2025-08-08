Lupa.cz  »  OSA je o krok blíže k výběru poplatků z prodaných telefonů. Opět uspěla u soudu, Vodafone se odvolá

OSA je o krok blíže k výběru poplatků z prodaných telefonů. Opět uspěla u soudu, Vodafone se odvolá

Jan Sedlák
Dnes
Mobil - mobilní telefon - smartphone Autor: Depositphotos

Spor Ochranného svazu autorského (OSA) a operátora Vodafone o to, zda by OSA měla vybírat poplatky z každého prodaného chytrého telefonu na našem trhu, má další vývoj. Soud prvního stupně dnes rozhodl ve prospěch OSA a přiklonil se tak k dřívějšímu verdiktu Nejvyššího soudu.

OSA dlouhodobě vybírá poplatky z prodaných datových nosičů. Podle vyhlášky ministerstva kultury z roku 2006 jsou mobilní telefony z výběru vyjmuty. OSA ovšem tvrdí, že se jedná pouze o staré tlačítkové přístroje, nikoliv moderní smartphony. Ty podle OSA mohou sloužit jako nosiče a šiřitelé nelegálního obsahu jako jsou písničky či filmy. OSA žádá platbu 1,5 koruny za gigabajt a maximálně 90 korun za jeden chytrý telefon, a to i zpětně.

Reálně by vzhledem k velikosti úložišť smartphonů šlo o 90 korun z každého prodaného přístroje. Pro OSA by to mohlo znamenat slušné peníze, ročně se u nás totiž prodají skoro tři miliony telefonů.

Nejvyšší soud verzi OSA loni potvrdil. Vodafone, který s OSA spor vede, se tehdy odvolal. Nyní musí operovat s čerstvým stanoviskem soudu prvního stupně. “Rozsudek po doručení důkladně prozkoumáme a s největší pravděpodobností se proti němu odvoláme. V této kauze budeme i nadále hájit náš postoj, že požadavky OSA jsou neoprávněné,” uvedl operátor.

Verze OSA obecně nesbírá sympatie u široké veřejnosti. Češi si podle ankety Lupy nepřejí, aby svazu bylo nutné za prodávané telefony platit. Argument o pirátství je problematický i z toho důvodu, že jsou dnes běžné streamovací služby typu Spotify, Oneplay, Netflix a tak dále. Ministerstvo kultury, které by mohlo upravit vyhlášku, čeká až na rozhodnutí soudů.

Vodafone k dnešnímu rozhodnutí soudu vydal oficiální prohlášení:

Tento návrh je podle našeho názoru nejen v rozporu se zákonem, ale také s realitou dnešního digitálního světa. Paměť v mobilních telefonech je primárně využívána jako paměť sloužící pro fungování samotného telefonu a aplikací, které si uživatel stáhne. Zároveň v době, kdy uživatelé legálně konzumují hudbu a video prostřednictvím streamovacích služeb, nedává smysl vybírat poplatky za technickou možnost ukládání obsahu, která se reálně nevyužívá. Poplatek by tak nebyl za skutečné užívání, ale za pouhou hypotetickou schopnost zařízení, což je nejen vůči spotřebitelům nefér.

Pokud by se OSA podařilo svůj výklad prosadit, znamenalo by to zvýšené náklady na mobilní telefony. Poplatek za paměťové médium je stanoven na 1,50 Kč za každý započatý GB kapacity, maximálně však 90 Kč za zařízení. U běžného telefonu s větší pamětí by se tak poplatek vyšplhal na maximum. I když se jedná „jen“ o několik desítek korun, samotná podstata takového poplatku vztaženého na mobilní telefony postrádá logiku.

Zásadní otázka totiž zní: Za co přesně by lidé měli platit? Většina obsahu je dnes dostupná legálně přes (placené) streamovací platformy, kde k ukládání děl pro osobní potřebu vůbec nedochází. Požadavek OSA tak postrádá oporu v zákoně i v praxi. Poplatek by tak byl vybírán za technickou možnost, nikoliv za reálné užívání.

Vodafone se dlouhodobě drží výkladu, který respektuje platnou legislativu a princip legitimního očekávání. Navíc, pokud má dojít ke změně, měla by proběhnout standardní legislativní cestou – s veřejnou diskuzí a důkladnou analýzou všech dopadů. Soudní rozhodnutí nemůže nahrazovat zákon.

Proto se Vodafone, na rozdíl od jiných operátorů, kteří náhradní autorské odměny za mobilní telefony hradí, rozhodl jít cestou právní obrany. Výklad, který OSA prosazuje, považujeme za účelový, právně nepodložený a v rozporu s ústavními principy. Nejenže ignoruje technologický vývoj a způsob, jakým dnes uživatelé konzumují obsah, ale zároveň vytváří právní nejistotu a hrozbu dodatečných nákladů pro spotřebitele.

Domníváme se, že technologická změna nemůže sama o sobě založit právní povinnost, kterou zákon ani jiný právní předpis neukládá. Pokud mají být chytré mobilní telefony zpoplatněny, mělo by se tak stát legislativní cestou, nikoliv soudní. Případné změny právní úpravy by měly vycházet z veřejné diskuse a komplexní analýzy toho, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou dnes mobilní telefony skutečně využívány pro pořízení soukromých rozmnoženin, respektive k ukládání autorských děl, a jaká náhradní odměna je v takové situaci přiměřená a spravedlivá.

V současné době je totiž autorskoprávně chráněný obsah konzumován zejména prostřednictvím streamingových platforem, kde zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu nepřipadá v úvahu.

Češi si nepřejí, aby OSA vybírala poplatky z chytrých telefonů, ta ale svůj postoj nadále hájí

Češi si nepřejí, aby OSA vybírala poplatky z chytrých telefonů, ta ale svůj postoj nadále hájí

