Parlamentní listy ovládá senátor Valenta. Drží už 70 procent

Nejen ministr financí, ale i senátor pocházející z prostředí hazardních her, už drží významný podíl v médiu. Ivo Valenta si polovinu firmy Our Media, která stojí za Parlamentními listy, pořídil předloni. Teď ale týdeníku Respekt potvrdil, že svůj podíl rozšířil a nyní už drží procent sedmdesát.

Valenta podle Respektu tvrdí, že do obsahu Parlamentních listů nezasahuje a že je nechce zneužívat ani ke své politické kariéře. „Média jsou pro mne pouze investicí,“ říká. Web často využívají k PR a propagaci kraje nebo města. Hlavní město Praha třeba loni zaplatilo necelých sto tisíc po slevě, za čtyři PR články a bannerovou kampaň. Statisíce korun za pozitivně laděné články o svém hejtmanovi Michalu Haškovi platil podle serveru iDnes i Jihomoravský kraj.

Před časem Parlamentní listy expandovaly na Slovensko a redakce uvažuje o dalších zemích, kde by mohly vycházet. V tuzemsku web hlásí podle NetMonitoru necelých 800 tisíc návštěvníků měsíčně. Our Media se také postupně rozšiřuje i do televizí. Podle informací serveru Médiář už drží podíl v lokální stanici Praha TV a nově i Televizi Slovácko.