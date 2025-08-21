Lupa.cz  »  Pas, živnosťák, insolvence, e-recepty nebo řidičák. Stát zveřejnil funkce chystané digitální peněženky EU

Pas, živnosťák, insolvence, e-recepty nebo řidičák. Stát zveřejnil funkce chystané digitální peněženky EU

Jan Sedlák
Dnes
Evropska penezenka digitalni identity - EUDIW Autor: Evropská komise

Digitální a informační agentura (DIA) zveřejnila scénáře, jak bude možné používat takzvanou evropskou peněženku. Konkrétně půjde o Evropskou peněženku digitální identity (EUDIW), která by koncem roku 2026 měla začít fungovat v celé Evropské unii. Princip EUDIW jsme popsali zde. V Česku už máme eDoklady, z nichž se při přípravě lokální EUDIW bude vycházet. DIA vybírá mezi zájemci o vývoj tohoto systému.

Následující uživatelské scénáře zveřejněné DIA mají reflektovat evropské priority a potřeby českých občanů. Důraz má být kladen na konkrétní přínosy pro uživatele a napřímení procesů na straně úředníků.

“Realizace scénářů bude záviset na dostupnosti dat ze zdrojových agend i aktivní spolupráci jednotlivých ministerstev a úřadů při čtení a zpracování údajů z peněženky uživatele,” uvedla DIA. Šéf agentury Martin Mesršmíd dodal, že nyní bude důležité, aby se k DIA přidaly ostatní části státní správy.

Základními funkcemi evropské peněženky bude přihlašování k online službám veřejné správy a soukromých firem pomocí digitální identity. Půjde třeba o Portál občana nebo banky.

Další scénáře jsou podle DIA tyto:

  • Doprava. V oblasti dopravy se připravuje digitální řidičský průkaz (pro mezinárodní a online využití), technický průkaz vozidla i potvrzení o povinném ručení. Všechny tyto dokumenty by mohly být dostupné v peněžence a použitelné napříč EU. Česká republika má potřebná data z velké části k dispozici, klíčová bude jejich integrace a sladění s evropskými standardy.
  • Zdravotnictví. Zdravotnictví nabízí velký potenciál, ale zároveň vyžaduje největší úsilí. Občanům by se hodilo mít v peněžence nejen eRecept, kartičku pojišťovny (tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC), seznam trvale užívaných léků nebo základní zdravotní dokumentaci. Zdravotnická zařízení jsou na tyto scénáře připravena, ale je třeba dořešit dostupnost dat a jejich správu na úrovni resortu.
  • Vzdělávání. V oblasti vzdělávání by peněženka měla obsahovat dokumenty o dosaženém vzdělání, studentský status nebo mikrocertifikáty (doklady o získané odborné kvalifikaci). Tyto scénáře by výrazně zjednodušily přihlašování na školy, žádosti o zaměstnání nebo čerpání slev a podpor. Pro jejich realizaci bude nutné dobudovat potřebnou datovou infrastrukturu na straně Ministerstva školství.
  • Sociální zabezpečení. V oblasti sociálního zabezpečení se připravuje například digitální verze formuláře A1 pro práci v zahraničí nebo Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto scénáře jsou v pokročilé fázi přípravy a resort práce a sociálních věcí na nich s DIA aktivně spolupracuje.
  • Další scénáře. Z dalších scénářů stojí za zmínku možnost nahrát do peněženky cestovní pas, živnostenské oprávnění nebo potvrzení o neexistenci aktuálního záznamu v insolvenčním rejstříku. Právě poslední jmenovaný use-case má potenciál výrazně zjednodušit ověřování důvěryhodnosti při uzavírání smluv – například při koupi auta.
  • Zastupování. Zcela specifickým scénářem je zastupování jiné osoby – například rodiče za dítě. Peněženka EUDIW umožní bezpečně a jednotně prokazovat oprávnění k zastupování napříč EU. Tento scénář je připraven díky novému Registru zastupování a může být spuštěn bez větších překážek – stačí jej propojit s dalšími, jako je kartička pojišťovny dítěte nebo studentský status.

“Je důležité, aby občané věděli, že už na startu peněženky do ní bude možné některé dokumenty nahrát a používat ji. Zcela určitě bude peněženka v České republice připravena pro prokazování totožnosti vzdáleně i fyzicky a naplněna základními údaji o dokladu totožnosti, řidičském oprávnění a dokumenty o vozidle. Další scénáře budou přibývat postupně – podle toho, jak rychle budou jednotlivé resorty připraveny na poskytování údajů do EUDIWu. DIA je připravena poskytovat metodickou i technickou podporu,” doplnila státní agentura.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

