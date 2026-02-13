Lupa.cz  »  Pecka.TV spouští předprodej přenosů Formule 1 se slevou až 600 korun

Pecka.TV spouští předprodej přenosů Formule 1 se slevou až 600 korun

Filip Rožánek
Dnes
Studio Formule 1 na Nova Sport Autor: TV Nova

Internetová televize Pecka.TV zahájila předprodej balíčku Sezonní permanentka pro nadcházející sezonu Formule 1. Služba nabízí sledování kompletního seriálu Grand Prix s odstupňovaným cenovým modelem, který zvýhodňuje časnější nákup. Zákazníci mohou ušetřit až 600 korun oproti standardní měsíční platbě.

Cena permanentky se bude postupně zvyšovat ve třech vlnách. První nabídka platí do 15. února za 2399 korun, následuje druhá vlna od 16. do 28. února za 2699 korun a třetí od 1. do 8. března za 2799 korun. Pro srovnání, standardní měsíční platby by během sezony činily celkem 2990 korun.

„Naším cílem bylo přinést fanouškům maximální komfort bez nutnosti hlídat si termíny plateb. S touto permanentkou si divák doslova kupuje vstupenku přímo do kokpitu na celou sezónu,“ uvedl Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Balíček zahrnuje všechny tréninky, kvalifikace a hlavní závody včetně sprintů s českým komentářem. Diváci budou mít k dispozici sedmidenní archiv, který umožňuje opětovné přehrávání závodů. Obsah lze sledovat na různých zařízeních včetně televize, mobilního telefonu nebo tabletu.

Předplatitelé Sezonní permanentky získají přístup také k dalším sportovním kanálům v nabídce Pecka.TV, jako jsou Nova Sport, Eurosport nebo ČT Sport. Ty budou během roku přenášet hokejový šampionát, biatlon, NHL, tenisové grandslamy či atletické mítinky z Milána.​​​​​​​​​​​​​​​​

