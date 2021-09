Petra Pavlíka v čele Rohlík.cz nahradí od října Olin Novák

Novým CEO online supermarketu Rohlík.cz bude od října Olin Novák. Na postu nahradí dosavadního ředitele Petra Pavlíka. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Pavlík vedl Rohlík.cz od poloviny loňského roku, kdy do firmy přešel z Aholdu, provozovatele řetězce Albert. Novák působí v Rohlíku od září 2018, kdy nastoupil na pozici vedoucího obchodu a marketingu.

„Před třemi roky jsem si Rohlík vybral pro jeho unikátní přístup ke zlepšování služeb pro zákazníky. Dnes jsem nadšený z příležitosti, kterou dostávám jako nový CEO Rohlik.cz! Těším se na to, jak svoje dosavadní zkušenosti z Rohlíku využiju k dalšímu růstu našeho českého byznysu a k dalšímu zlepšování našich služeb,“ uvedl Novák na Linkedinu.

Novák se v Rohlíku podílel například na rozvoji zásobovacího řetězce, rozvoji privátní značky nebo spolupráci s malými pěstiteli a dodavateli. „Olin mi pomohl zvládnout různé výzvy spojené s online nakupováním potravin. Chápe silné stránky naší značky, propojuje je se správnými dodavateli a novými potřebami našich zákazníků,“ řekl CEO provozovatele Rohlík.cz, společnosti Velká pecka s.r.o. Tomáš Čupr.

Stávající šéf Rohlíku Petr Pavlík odchází z firmy na konci září. Společnost pod jeho vedením během pandemie koronaviru zdvojnásobila obrat, otevřela nový sklad v Praze, zavedla venkovní Rohlík Pointy, rozšířila se do dalších českých měst a překonala hranici 20 tisíc objednávek za den. „Zkušenost s Rohlíkem byla úžasná, zvlášť nyní během jeho fáze expanze do zahraniční. Kdy naposledy český maloobchodník expandoval do Rakouska a Německa?“ dodal Pavlík.

Rohlík Group letos získal od investorů 290 milionů eur a získal status jednorožce, tedy společnosti s valuací než než jedna miliarda dolarů. Nyní firma expanduje do Německa. Brzy se chystá rozšířit i do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska.