Pilulka se mění, chce hrát ve zdraví lidí technologický prim, podle laboratorních testů jim bude posílat suplementy

Iva Brejlová
Dnes
Pilulka Autor: Piulka
Pilulka působí v oblasti longevity

Pilulka se mění z tradiční online lékárny v digitální platformu zaměřenou na prevenci a dlouhověkost, oznámila firma. Zákazníkům nabídne hned několik služeb v této tematice včetně privátní značky doplňků, systému hodnocení i osobního programu, který lidem na základě laboratorních testů doporučí suplementy.

„Cílem je nabídnout zákazníkům nástroje, které umožní lépe porozumět svému tělu, vyhodnocovat informace a rozhodovat se na základě faktů. Pilulka tak přenáší principy přesnosti a transparentnosti z medicíny do běžného života a využívá je k tomu, aby prevence a péče o zdraví byly dostupné, jednoduché a skutečně užitečné,“ prohlašuje Petr Toupal, nový CEO Pilulky.

Už od září firma nabízí privátní značku doplňků stravy Daily, nyní otevírá program Pilulka PRO, kde kombinuje pravidelnou laboratorní diagnostiku a jednorázové DNA testování s personalizovaným doporučením doplňků stravy. Uživatel tak má získat informace o svém těle – od fungování jater a ledvin až po hladiny železa, cholesterolu či minerálů – a k tomu doporučení, jak případně chybějící živiny doplnit. Vedle toho bude Pilulka suplementy označovat podle formy účinných látek, čistoty složení či původu surovin, takže každý získá známku od A+ po D. S novými službami firma také mění svoji vizuální identitu.

Pilulka svou novou cestu představuje po delším propadu – loni jí tržby spadly víc než o třetinu a akcie o polovinu (od té doby opět část ztracené hodnoty získaly). Finanční trable trvají déle, v roce 2023 firma byla ve ztrátě přes 71 milionů korun a propouštěla.

Do firmy loni vstoupil podnikatel Tomáš Čupr (Rohlík.cz) a rozjela se transformace. V rozhovoru pro Lupu uvedl Petr Kasa, spoluzakladatel Pilulky, že dal Čupr zakladatelům „osobní závazek, že ho firma zajímá“. S ním přišel výrazný zájem o oblast takzvané longevity, delšího života ve zdraví. Čupr ostatně buduje v TCF Capital longevity divizi. Koupil mimo jiné většinu ve startupu Macromo, který se na základě krevních a DNA testů věnuje preventivní diagnostice.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

