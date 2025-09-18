Piráti chtějí kvůli Chat Controlu a možnému sledování změnit českou ústavu

Kauza kolem Chat Control, kdy je v Evropě ohroženo šifrování komunikace občanů, promluvila i do předvolebních debat. Čeští politici se proti návrhu vymezili a Česko se zařadilo mezi (zatím) devět států Evropské unie, které Chat Control odmítají. Piráti do toho přišli s ještě razantnějším plánem, kvůli podobným nápadům chtějí změnit ústavu.
Piráti chtějí v ústavním pořádku posílit ochranu telekomunikačního tajemství. Cílem je zabránit Chat Controlu. Návrh na vydání ústavního zákona je zde.
“Pirátům došla trpělivost se snahami rozšiřovat možnosti šmírování soukromé komunikace. Poslanci Pirátů Jakub Michálek, Ivan Bartoš a Olga Richterová dnes předložili návrh doplnění ústavního pořádku a navrhli v něm zpřesnit listovní tajemství v Listině základních práv a svobod. Podle návrhu Pirátů by stát mohl obsah elektronické a telefonní komunikace občanů sledovat jen s písemným a odůvodněným příkazem soudce. To platí již dnes, ale díky posílení na ústavní úroveň by to byla pojistka proti opakovaným návrhům na tzv. Chat Control na evropské úrovni,” uvedla strana.
Návrh Pirátů obsahuje tři hlavní oblasti:
- Ochranu soukromí v digitálním světě. Občané budou mít jistotu, že jejich e-maily, chaty a zprávy na sociálních sítích nemůže nikdo číst bez souhlasu soudce.
- Ústavní pojistku. Díky změně Listiny nebude možné, aby se v Česku kdykoli zavedlo plošné čtení zpráv – ani pod tlakem EU.
- Rozumnou rovnováhu. Policie a bezpečnostní složky budou moci dál cíleně zasahovat proti závažné trestné činnosti, ale vždy jen na základě rozhodnutí soudu. Na tom návrh nic nemění.