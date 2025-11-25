Lupa.cz  »  Platforma Munch, pod kterou patří české Nesnězeno, má novou investici. Zamíří i na umělou inteligenci

Platforma Munch, pod kterou patří české Nesnězeno, má novou investici. Zamíří i na umělou inteligenci

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Startupy - jidlo - Nesnezeno - mobilni aplikace Autor: Munch / Nesnezeno

Matka českého projektu Nesnězeno, platforma Munch, uzavřela nové investiční kolo. Peníze mají pomoct urychlit expanzi – firma zmiňuje nové země – a zavést výraznější využití umělé inteligence. I čeští uživatelé by měli pocítit AI personalizaci, která jim má zjednodušit výběr relevantních nabídek.

Munch nabízí balíčky s přebytky potravin před datem expirace a umožňuje tak hotelům, restauracím nebo i supermarketům prodat jídlo, které by jinak nevyužily. Zákazníci se pak dostanou k finančně zajímavým potravinám. Mezi partnery Nesnězeno je třeba Hilton a balíčky z pražského hotelu patří podle zákaznických dat mezi ty nejrychleji prodané, řádově během minut, ačkoliv se zobrazují typicky o půlnoci. „V Česku jsme na přelomu roku dokončili expanzi do všech krajů a věřím, že potenciál rozšiřovat spolupráci s různými typy podniků je pořád obrovský,“ říká Jakub Henni, zakladatel a CEO platformy Nesnězeno.

Munch má nyní investici od amerického fondu Interactive Venture Partners a kola se účastnil i stávající investor Piton Capital. Částku strany nezveřejnily. Letos se Munch spojil i se svou rumunskou obdobou, aplikací Bonapp, a posílil tak platformu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Kromě zmíněných zemí a pro Munch domovského Maďarska působí také na Slovensku a celkově v těchto zemích spolupracuje s více než 6 tisíci podniky. Nové peníze mají pomoci příští rok expandovat na další trhy.

Nesnězeno vzniklo v Česku, platforma funguje od roku 2018 a lidé si přes její aplikaci můžou koupit jídlo z restaurací, pekáren či třeba hotelů, které by se jinak vyhodilo. Dominuje přitom především v hlavních regionálních městech. Součástí Munch se stalo v roce 2022. Spolupracuje například s Penny, Starbucks, Minit nebo Trdlokafe. Aplikaci využívají převážně mladší zákazníci, nejčastěji ti mezi 25 a 35 lety a ze tří čtvrtin ženy.

Agentní nakupování přichází. Česko by mohlo být mezi prvními státy, kde se objeví Přečtěte si také:

Agentní nakupování přichází. Česko by mohlo být mezi prvními státy, kde se objeví

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Jak funguje platforma IBM Power11?

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).