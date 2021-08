PODA loni utržila 600 milionů, investuje do optiky a koupila providera na Ostravsku

Český poskytovatel internetu PODA loni za telekomunikační služby utržil 590,7 milionu korun, meziročně o 30 milionů více. Firma zaměstnávající 252 lidí dosáhla na zisk 78,5 milionu korun.

PODA rovněž před pár týdny koupila telekomunikační sekci od firmy Kumi – Electronic majoritně vlastněné Milanem Kubínem. Získala tak menší síť a klientelu na Ostravsku.

Rostoucí ostravská společnost průběžně investuje do optiky a posilování infrastruktury. V minulém roce se mimo jiné rozvíjela technologie GPON, přes kterou PODA nabízí až gigabitovou rychlost připojení.

“Přestavbě staré optické technologie na nový standard GPON jsme pokračovali v regionu Ostravska, v Českých Budějovicích dokončením druhé etapy Stromovky, v Praze jsme sítě přivedli k zákazníkům v Kunraticích, Chodově nebo v Roztylech, v Brně jsme připojili domy v Řečkovicích, Králově Poli nebo v Žabovřeskách. V procesu GPONizace vidíme i do dalších let velký potenciál, který hodláme využít,” píše společnost ve výroční zprávě.

V roce 2020 byl GPON zpřístupněn více než 26 800 domácnostem. PODA má mezi zákazníky celkově 107,6 tisíce domácnosti a 2 771 firem. Obě sekce rostly o jednotky procent. Na optice je přes 77 tisíc klientů.

PODA loni do optické infrastruktury investovala 69 milionů korun. Do GPONu šlo 44 milionů, do datové infrastruktury 49 milionů a do koncových zařízení pro klienty 28 milionů. Celková hodnota výdajů činila přes 211 milionů korun.

“Prioritou roku 2021 je přepojení osmi tisíc stávajících bezdrátových klientů na technologii 5e. Bezdrátová síť PODA bude rovněž na krátké vzdálenosti využívat zařízení pracující na frekvenci 60 GHz,” plánuje provider. Pokračuje se také v rekonstrukci FTTB a GPONem. PODA také nakupuje hardware proti DDoS útokům.