 »  Podle nařízení soudu by měla Digi TV vysílat kanály AMC až do konce příštího roku

Jan Brychta

Jak jsme informovali, do sporu o vyřazení programů skupiny AMC z nabídky satelitního a OTT operátora Digi TV zasáhl pražský městský soud vydáním předběžného opatření, které má redakce serveru DigiZone k dispozici. Podle něj měl operátor do 24 hodin od jeho doručení obnovit distribuci prostřednictvím satelitního i internetového vysílání.

Konkrétně se pak jedná v případě základního programového balíčku o sportovní programy Sport 1 HD, Sport 2 HD, filmové kanály AMC a Film+, dětský MiniMax, dokumentární Spektrum HD spolu s CBS Reality a lifestylové stanice Paprika a Spektrum Home.

V Maxi balíčku se pak navíc jedná ještě o dvojici dětských kanálů JimJam a Megamax. V rámci balíčku Sport Plus by pak měla Digi zpátky zařadit oba zmiňované sportovní programy Sport 1 a Sport 2. Všechny tyto programy by pak podle předběžného opatření měly být prostřednictvím satelitní služby Digi TV a OTT platformy Digi2Go vysílány až do konce roku 2019.

Digi TV: Bez komentáře…

Soud vydal toto předběžné opatření v polovině září s tím, že bylo možné se proti němu odvolat do patnácti dnů od jeho doručení. Každopádně do programové nabídky satelitní Digi TVnebo OTT služby Digi2Go se kanály AMC nevrátily.

Tiskový zástupce platformy Digi TV Jaroslav Martínek na otázku serveru DigiZone.cz, jestli se jím zastupovaná společnost proti soudnímu rozhodnutí odvolala, neodpověděl. Uvedl pouze, že operátor nebude probíhající spor s AMC nijak komentovat.