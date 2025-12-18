Policie ČR zneškodnila call centra na Ukrajině, která Čechy okradla o stovky milionů

Čeští policisté si připsali další úspěch v potírání kybernetické kriminality. V rámci akcí OCTOPUS a CONNECT se jim podařilo ukončit činnost čtyř call center provozovaných na Ukrajině, které sloužily k podvodnému vylákávání peněz z lidí skrze údajné investice a vydávání se za policisty. Škoda byla ve stovkách milionů korun.
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě na případech spolupracovala s ukrajinskými orgány včetně tamního ministerstva vnitra, Eurojustem a policejními složkami z Litvy a Lotyšska.
“Mezinárodní operace OCTOPUS: úspěšný zásah na Ukrajině chrání peníze Evropanů. NCTEKK ve spolupráci se SBU a Národní policií Ukrajiny rozbila zločineckou skupinu nabízející podvodné investice obětem z ČR i EU,” uvedla Policie ČR.
“V rámci operace CONNECT byla zlikvidována tři call centra, která připravila české občany o stovky milionů korun. Díky mezinárodní spolupráci NCTEKK s partnery z Ukrajiny, Litvy a Lotyšska, v týmu koordinovaném Eurojustem, byla rozbita organizovaná skupina v rekordním čase jednoho roku,” doplnili kriminalisté.
“V prvním případě se jednalo o podvodné investice, v případě druhém o podvodné telefonáty, při kterých se zločinci vydávali za policisty a pod legendou napadeného bankovního účtu okrádali své oběti o vysoké finanční částky.”
Policisté během zásahů zabavili falešné doklady, drahé automobily a dokonce zbraně se zásobami munice.