Lupa.cz  »  Policie zajišťuje osoby a věci v kauze bitcoinového daru, zadržela i dárce Jiřikovského

David Slížek
Dnes
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) od čtvrtečního večera provádí zásahy týkající se bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Na svém webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje.

„V trestní věci je dáno podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, 4 písm. b), odst. 5 písm. b) a c) trestního zákoníku a trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, 4 písm. b) trestního zákoníku,“ vysvětluje státní zastupitelství.

Policie podle něj v případu zajišťuje osoby i věci. Podle Deníku N policisté večer za dramatických okolností zadrželi také Tomáše Jiřikovského, který letos v březnu ministerstvu vedenému tehdy Pavlem Blažkem (ODS) z odsud nejasných důvodů daroval 468,468 BTC.

Není zatím jasné, zda policie zadržela také někoho dalšího. 

„Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší,“ doplňuje státní zastupitelství.

Kauza se týká bitcoinového daru v hodnotě skoro miliardy Kč (podle tehdejšího kurzu), který dříve odsouzený provozovatel darknetového tržiště Sheep Marketplace Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti.

Podle předběžných závěrů auditu, který si nechalo vypracovat současné vedení ministerstva, neměl úřad peníze přijmout, protože existovalo významné riziko, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Tehdejší ministr Blažek, který po zveřejnění informací o daru odstoupil z funkce, trvá na tom, že nic nezákonného neudělal.

Přečtěte si naše analýzy k případu:

